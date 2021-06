Son novios hace más de 9 años, pero la historia de amor de Greeicy Rendón y Mike Bahía se inició de una manera particular, pues ella le puso el ojo y no se rindió hasta lograr llamar su atención, pese a su indiferencia. La actriz y cantante colombiana tenía en claro su interés y hoy disfrutan no solo de su relación amorosa, sino de una gran complicidad que se nota en redes sociales o cuando interpretan un tema juntos, no por nada la considera su musa y la mujer que llegó para cambiarle la vida.

Todo se inició cuando ella se fue de fiesta y vio a Mike Bahía y al pasar de los días él no le escribió por WhatsApp por lo que Greeicy decidió tomar la iniciativa y le habló.

“El destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear, soy muy casera. Yo tenía 19 y él 24 o 25 y nos encontramos. Casualmente la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de 2 minutos, pero no sé pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté”, reveló en una entrevista en 2019 a ‘Fans En Vivo’ por YouTube.

Rendón continuó contando que “él sacó esto en mí. Es una parte de una canción ‘cuanto menos tú me miras, más me gusta’ y es que entre menos me miraba más me gustaba. Él le mandó un mensaje a mi amiga, ‘muy linda tu amiga’ y dije ‘ay ya empezó a tirar el perro’. Pasaron los días y un día le dije a mi amiga ‘respóndele y déjale mi número’. Le mandó el mensaje y nunca me escribió, pero lo leyó. Entonces mientras más me ignoraba más me gustaba. Le escribí ‘hola, cómo estás? y después de dos días me dijo ‘Hola, quién eres’, entonces más me gustaba, este es mi hombre. Luego le dije ‘soy Greeicy, la amiga de Lore’ y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”.

La verdad fue que Mike Bahía no guardó su número y cuando llamó a una amiga, Greeicy estaba ahí y no dudó en levantar el teléfono y preguntarle por qué no le contestaba. “Yo nunca había hecho esto en mi vida, nunca había conquistado a un hombre porque por lo general una como mujer espera pero no sé qué me pasó y le dije ‘mirá te voy a decir una cosa, sé que te va a parecer la mujer más loca del mundo, pero siento que me puedo enamorar de vos, siento que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida”. La respuesta de él fue “wow” y bueno, más me gustaba”, agregó entre risas.

En la entrevista Greeicy Rendón reveló que ninguno quería una relación, pero ella lo molestaba diciéndole “te vas a terminar enamorando” y así fue que decidieron volverse inseparables hace más de 9 años.

Greeicy Rendón y Mike Bahía ya piensan en tener hijos tras 9 años de puro amor. (Foto: @greeeicyr / Instagram)

La mujer de su vida

El cantautor colombiano quien hoy es jurado del ‘reality’ de canto “La Voz Perú” de Latina, estrenó hace poco su tema ‘La rutina’, cuyo videoclip grabado en Medellín muestra muchos recuerdos de su relación y en conversación con El Comercio, aseguró que “esta canción me tiene muy contento porque siento que la gente se ha conectado un montón porque está inspirado en no dar el amor por sentado, en ser consciente de que en algún momento se puede acabar o que se puede volver al inicio, volver a enamorar con la tranquilidad y con la sencillez como cuando uno era amigo, que se puede sumar de verdad a pesar de la cantidad de años que lleven juntos”.

La relación entre Greeicy Rendón y Mike Bahía es tan sólida que él le dedicó su exitoso tema ‘Buscándote’ y hasta se tatuó una india con la cara de ella en la pierna y una frase especial en el cuello en honor a su pareja: “Tengo que decirte, que antes que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte”.