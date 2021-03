El 13 de junio de 2019, Edith González murió a los 54 años, tres años después de su batalla contra el cáncer de ovario, dejando un gran vacío en su familia; sobre todo en Constanza Creel, su hija de 16 años fruto de relación con el político mexicano Santiago Creel.

Recientemente se supo que Constanza Creel, la hija de la actriz que nació el 17 de agosto del 2004, en el Distrito Federal, será su única heredera que recibirá la fortuna de su madre el próximo año cuando cumpla la mayoría de edad. “La heredera universal es mi sobrina [Constanza]. Yo soy el albacea”, dijo Víctor Manuel González, hermano de Edith. “Y esperar su mayoría de edad para que ella pueda ejercer sus bienes como ella lo considere oportuno”, agregó.

La joven Constanza siempre ha sido muy respetuosa en su personalidad, manteniendo un perfil bajo en las pocas veces que ha aparecido en la escena pública. Aunque siempre se ha mantenido alejada de las cámaras, cuando Edith González estaba viva se encargó de mantener su presencia en las redes sociales, con fotos de momentos que mantenían junto. Creel solo tuvo una participación en una telenovela “Camaleones”, junto a su madre.

Constanza, quien el próximo año cumplirá 18 años, se quedará bajo la tutela de su padre biológico Santiago Creel (Foto: Instagram/Edith González)

DIEZ COSAS QUE DEBES SABER SOBRE CONSTANZA CREEL, LA HIJA DE EDITH GONZÁLEZ

10. Se registró con los apellidos de madre

Cuando Constanza Creel González nació, fue registrada inicialmente solo con los apellidos de la actriz por un acuerdo que tuvo Edith con el padre de la pequeña, Santiago. A los cuatro años, Creel la reconoció como su hija.

9. Tras la muerte de su madre

En 2019, luego de la partida de su madre, Constanza se mudó con su padre, con la pareja actual del político, Paulina Velasco, y sus dos medias hermanas. En algunas imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver que mantienen una buena relación con todos los miembros de su nuevo hogar.

8. Mantiene una buena relación con su madrastra

Constanza vive en casa de su papá y con la nueva familia del político. Su pareja actual, Paulina Velasco, mantiene una buena relación con la hija de Edith González. “Lo que sé es que vive con su papá y que tiene dos medias hermanitas y que la esposa de Creel la quiere mucho y ella debe de estar muy triste pero dentro de todo tiene una familia, entonces creo que está muy bien”, comentó en una entrevista de mayo de 2020 Lorena Velázquez, amiga de la familia.

7. También tiene una buena relación con su padrastro

Constanza no ha perdido contacto con Lorenzo Lazo, quien fuera esposo de Edith y con quien vivió algunos años. De hecho, asistió a la ceremonia de marzo de 2020 en la que él recibió el grado de Doctor Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos.

Constanza Creel es hija de la actriz y el político mexicano Santiago Creel (Foto: Instagram/Edith González)

6. También perdió a su abuela

Poco más de un año después de la muerte de su madre, Constanza tuvo que vivir otro sufrimiento. Su abuela, Ofelia Fuentes, de 89 años, falleció a finales de 2020, dejando un dolor profundo en la pequeña. En una entrevista, su tío reveló que “ella perdió a una segunda madre. Mi mamá siempre estuvo ahí para Constanza cuando Edith asistía a sus llamados o estaba de gira. Ella se encargaba de cuidarla, siempre fue así”.

Actualmente, Constanza sigue manteniendo el duelo por la pérdida de su abuela, pero se espera que pronto continúe sus actividades y los fans sepan si seguirá el camino de su madre para convertirse en una gran actriz.

5. Recibió ayuda de un tanatólogo

Luego de la muerte de su madre y abuela, la menor requirió de atención y ayuda de un tanatólogo para sobrellevar el duelo y su nuevo estilo de vida junto a la familia de su padre biológico; sobre todo porque para ella significó un gran cambio, pues había crecido casi toda su vida al lado del esposo de la actriz, Lorenzo Lazo.

4. ¿Sigue los pasos de su madre?

A inicios del año pasado, luego de asistir al estreno de la última película de su madre, Constanza Creel se mostró muy amigable antes las cámaras. Aunque no brindó declaraciones, su tío Víctor Manuel reveló que aunque por el momento la adolescente no muestra algún interés por la actuación, sí le gusta mucho la música.

“El futuro nos dirá, pero ahorita lo único que sí es que ella muestra mucha disposición a la guitarra, le encanta en sus ratos libres estar rascándole a la lira como decíamos en los 60. Le rasca mucho a la lira, canta, pero nada que indique hasta el momento que quiera dedicarse a las artes”, dijo.

A la actriz se le conoció principalmente por su trabajo en múltiples telenovelas producidas por Televisa, TV Azteca y Telemundo (Foto: Instagram/Edith González)

3. Los recuerdos que tiene de Edith González

Tras la muerte de su madre, Constanza hizo pública una carta que escribió sobre la actriz, en ella destaca lo bueno madre que era Edith, pese a su complicado trabajo. “Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre. Nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo”, escribió en la misiva.

“De pequeña, me acuerdo que no importaba qué tan cansada llegaba de trabajar. Siempre me daba un beso y a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar”, confesó.

“Recuerdo también que me enseñaba películas y yo a ella, y música. Cómo nos echábamos 3.500 veces ‘La novicia rebelde’ por ser mi película. Cómo le hice ver ‘El resplandor’ y ‘Psicosis’, pese a que ella era una miedosa”, conmemoró.

2. Los consejos que le dio su madre

La adolescente contó lo que su madre siempre le decía: “Nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo: ‘La carta de renuncia de un actor es la muerte’. Y así lo hizo”.

“A ella le encantaba aprender. Casi siempre que íbamos de viaje era mi guía turística. Y, si no sabía, preguntaba y aprendía. Me llevó a recorrer todo el mundo: Egipto, Galápagos, París, Londres, Myanmar, Camboya, Vietnam, Tailandia, Perú, Colombia, Canadá, Madrid, para mencionar algunos, al igual que la República Mexicana”, reveló Constanza.

1. La única heredera de Edith González

El testamento de la actriz fallecida en 2019, recién fue leído dos años después en un juzgado de la Ciudad de México y como era de esperarse, será su única hija Constanza quien recibirá la fortuna de Edith González.

Tras la sesión a la que asistieron el viudo, Lorenzo Lazo, y el hermano de la actriz, Víctor Manuel González, este reveló ante los medios de prensa que “Edith dejó muy estipulado lo que se debe de hacer, la heredera universal es mi sobrina, yo soy el albacea. Todo sobre ruedas, se llevó un poco de tiempo por la pandemia, pero ahí vamos. Todo en entendimiento, no estamos para pleitos, uno de los legados de Edith siempre fue que había que negociar y llevarse con amor y cordialidad”.