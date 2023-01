Actualmente el éxito le sonríe a Danna Paola, quien es una de las artistas más influyentes en su género. Sin embargo, no siempre fue miel sobre hojuelas. En una entrevista para un medio de México, la cantante de 27 años confesó que llegó a pensar en el retiro y dejar de luchar por sus sueños. ¿Qué le motivó a seguir creyendo en su talento? Aquí te lo contamos.

Como se recuerda, Danna Paola debutó en la telenovela infantil Rayito de luz (2000-2001). Con su primer papel protagónico, en María Belén (2001), ganó un premio a “Revelación Infantil del Año”.

A lo largo de sus más de 20 años de carrera, la nacida en Ciudad de México ha demostrado ser una artista completa y ha sabido madurar sus talentos, pero no todo fue ‘color de rosa’ siempre.

En una sincera entrevista para Vogue México, contó de la vez que estuvo a punto de retirarse a tener un vínculo especial con sus fans y ser una de las mayores exponentes de Pop.

“Muchas veces consideré y me replanteé tirar la toalla de la carrera, bastantes veces, porque es una presión muy grande ahí afuera, todo el tiempo, querer complacer a todo el mundo es imposible, no se puede”, comenzó diciendo.

Esto conllevó a que la actriz entre en una depresión muy grande y al mismo tiempo una presión sobre el motor de lo que significaba ser artista y no un producto.

“Crecí siendo un molde de popstar de tienes que cantar esto, tienes que hacer eso y entonces tienes que ir por esta línea y tienes que cantar estas canciones”, agregó.

Confianza

Tras darse cuenta en dónde estaba parada y qué quería hacer con su vida, la actriz mexicana tomó el mando de su carrera y encontró un motor distinto a lo aprobación de los demás y primero pensar en ella misma.

“No me sentía yo, me sentía parte del sistema, me sentía parte de lo que estaba de moda y justo sucedió una desconexión. Empecé a encontrar un motor distinto de dejarme de poner en aprobación de los demás y primero aprobarme a mí”, finalizó.

Esto generó confianza en ella misma. Decidió qué vestuario ponerse, lo que quería transmitir en el escenario y el vínculo que quería tener con sus fans.

