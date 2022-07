La influencer mexicana Domelipa está feliz de cumplir un sueño más y esta vez enrumbó hasta Tailandia para ser parte de un importante evento. Esta vez no viajó sola, sino que estuvo acompañada de Kunno . Ambas celebridades de Internet dejaron atrás los problemas que los distanciaron y demostraron la buena relación que llevan, además de pasar más de una dolorosa experiencia camino a su destino final, como tener que hacer la prueba de COVID-19 ellos mismo. Aquí los detalles de la nueva aventura de los también tiktokers.

La primera en mostrar los ‘sacrificios’ que había tenido que realizar en este viaje fue ella, pues a su llegada a Tokio, donde hicieron escala, enseñó a sus fans lo que había sido viajar con faja y las marcas en su abdomen. En este lugar también aprovechó para grabar un TikTok con su gran compañero.

Pero fue cuando arribaron a Tailandia como parte del ‘Pandora Squad 22′ que quedó evidenciado que Domelipa no “aguanta los vuelos”. “¿Por qué amor, solamente fueron 22 horas”, se le escucha decir a Kunno, quien también mostró la forma en la que la joven de 20 años se la pasó durmiendo en el avión.

Domelipa viajó 22 horas fajada y al llegar a Tailandia tuvo que hacerse un test de COVID junto a Kunno. (Foto: @domelipa / Instagram)

La dolorosa experiencia de los influencers

Si bien ya habían disfrutado de las compras y comida en el aeropuerto de Tokio, lo que vivieron horas después no podía dejar de ser comentario en sus redes sociales.

“Vamos llegando a Tailandia y para ir mañana a un sitio muy cool tenemos que tener tres vacunas del COVID y yo solo tengo dos, entonces me tengo que hacer una prueba de COVID ahorita y me la tengo que hacer yo sola. ¡Qué fuerte!”, narró la reciente ganadora del premio ‘Icono MIAW’ para luego compartir la grabación donde también se ve a Kunno realizar el descarte por la nariz. Ambos salieron negativos, pues él ya había contraído la enfermedad hace unas semanas y logró vencerla.

Como no todo fue dolor, los tiktokers también se mostraron juntos y disfrutando de la ciudad. “Nos dijeron que no triunfaríamos y no saldríamos del rancho… aquí estamos en Tailandia cumpliendo nuestros sueños”, escribió él en su cuenta oficial.

¿Por qué se distanciaron Domelipa y Kunno?

En una reciente entrevista con Pinky Promise, la talentosa celebridad de Internet fue consultada por el evidente distanciamiento con Kunno. Según dio a entender, aparentemente todo se debió a un mal de amores, ya que Domelipa se llegó a sentir traicionada por su amigo cuando un hombre, del cual prefirió no revelar la identidad, comenzó a pretenderlo, pues ella había tenido una relación romántica con este incógnito personaje.

La influencer aseguró que actualmente ella y Kunno no están peleados, ya que “son muy alivianados con esas cosas”.

¿Quién es Domelipa?

Dominik Elizabeth Resendez Robledo es una tiktoker e influencer mexicana de 20 años que nació en 2001 en Monterrey, Nuevo León. Además de sus cuentas en redes sociales también posee un emprendimiento donde vende prendas de vestir y diversos accesorios mediante su tienda virtual Domelipashop.

Su inicios se dieron en la aplicación Musically donde no tuvo mucho éxito. Luego creó su canal en YouTube, usando su nombre real Dominik; sin embargo, el despegue a la fama se dio en TikTok gracias a sus bailes, retos y fotografías.

¿Cuántos seguidores tiene Kunno?

El joven se volvió muy popular a inicios de 2020, principalmente a inicios de la pandemia, ha sumado una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, incluso dando el salto a la televisión.

En TikTok, el influencer suma 26,3 millones de seguidores, en Instagram se mantiene en 5.7 millones.

