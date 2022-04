Los millones de seguidores de la realeza británica conocen a la perfección todos los gustos y preferencias de la reina Isabel II del Reino Unido: desde su afición por los caballos y los corgis, su reality show favorito y hasta sus secretos de belleza. Sin embargo, muy pocos fans de los royals conocen al círculo más íntimo de Su Majestad: las personas en las que la soberana de Inglaterra confía a ciegas. Estos son uno a uno las personas de las que se rodea la monarca.

Angela Kelly

Isabel II del Reino Unido con Angela Kelly, su ayudante de vestuario, sentada junto a Anna Wintour. (Foto: AFP)

Una de las amistades más insólitas de la reina es la de su asesora de vestuario de 64 años, Angela Kelly. La diseñadora se ha ido acercando cada vez más a la soberana en sus 20 años de servicio, pese a tener una diferencia de edad de 30 años, además de las más que evidentes diferencias en sus orígenes.

Sin embargo, Kelly consiguió la aprobación de la familia real británica para escribir un libro de memorias sobre su trabajo en palacio, The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (“La otra cara de la moneda: la reina, la asesora y el armario”), que incluye detalles sobre cómo Su Majestad afrontó el confinamiento y la muerte de su esposo, Felipe de Edimburgo.

Lady Susan Hussey

Lady Susan Hussey junto a Catalina de Cambridge y Sofía de Wessex. (Foto: AFP)

Lady Susan, otra de las damas de compañía de Isabel II, lleva a su lado desde el nacimiento del príncipe Andrés de York, en 1960, convirtiéndose en la líder gracias a su estupenda labor. Su origen aristocrático la hizo idónea para el cargo. Según Vanity Fair, al ser viuda fue la elegida para acompañar a la soberana en el funeral de Felipe de Edimburgo, celebrado en 2021 en la capilla de San Jorge.

Sir Jackie Stewart

Isabel II del Reino Unido y el piloto Jackie Stewart. (Foto: AFP)

El expiloto de Fórmula 1 Sir Jackie Stewart es uno de los integrantes más raros del círculo de confianza de la reina Isabel II, pese a ser amigos desde hace muchos años. Es común verlo en la residencia de Sandringham y suele pasar la Navidad con la realeza británica. Hace poco estuvo entre los asistentes a la misa conmemorativa en honor a Felipe de Edimburgo celebrada en la abadía de Westminster.

John Warren

John Warren e Isabel II del Reino Unido. (Foto: AFP)

Isabel II del Reino Unido es una fanática de las carreras de caballos. Al llevar toda su vida criando equinos, siempre ha mantenido una relación cercana con sus asesores, sintiéndose especialmente cómoda con ellos y en el entorno de los establos. Precisamente, John Warren es el director de los establos reales y también se ha convertido en uno de los principales confidentes de la monarca.

