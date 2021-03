La princesa Diana de Gales nunca fue ajena a los titulares de la prensa. Hoy, se ha revelado que una vez le agradeció a la estrella de Hollywood Burt Reynolds por darle un respiro de ser el centro de atención. El divorcio del actor hizo que Lady Di dejara por una vez las portadas en 1995.

Consultada por el rumor en el programa de televisión Watch What Happens Live with Andy Cohen, Loni Anderson, exesposa de Reynolds y actriz simplemente se rio cuando le preguntaron por la historia y dijo, “sí, es verdad”. Sin dar mayores explicaciones de lo ocurrido aquella vez con Lady Di en 1995.

La historia se conoció en las memorias de Reynolds en 2015, But Enough About Me, donde relató: “Decidimos terminar la relación después de años de matrimonio. Cuando anunciamos la separación, la prensa se volvió loca. La princesa Diana de Gales me mandó una nota de agradecimiento por dejarla fuera de la portada de la revista People”.

Burt Reynolds y Loni Anderson. (Foto: AFP)

Reynolds y Anderson se casaron en 1988, pero terminaron cinco años después cuando ella le solicitó el divorcio. El fin no fue el mejor, con acusaciones de infidelidades, abusos y no ser buenos padres, y se debatió en los juzgados durante varios años hasta que alcanzaron un acuerdo a finales de los noventa.

La apariciones en los tribunales de Reynolds y Anderson ocurrieron al mismo tiempo en el que Diana de Gales y el príncipe Carlos se divorciaban, cuando la prensa recibía informaciones sobre la ruptura de la pareja, incluyendo el affaire de Carlos con la entonces conocida como Camilla Parker Bowles, hoy duquesa de Cornualles.