Evelyn Vela se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” para hablar de su divorcio con el barbero Valery Burga, quien recientemente comenzó una relación sentimental con una bailarina española de 23 años.

En comunicación con Medina, la mejor amiga de Melissa Klug indicó que ella se casó enamorada y que no se arrepiente de su matrimonio: “Yo era muy feliz (...) uno no se puede arrepentir de las cosas que hace, la he pasado bonito, en su momento hubo mucho amor”.

“En su momento se portó bien (por Valery Burga), Magaly, no puedo ser mala y decir que no se portó a la altura. Me deja sorprendida ahora, es otra persona, recién creo que he llegado a conocerlo”, agregó.

Finalmente, Evelyn se mostró agradecida con la producción de “Magaly TV: La Firme” por abrirle los ojos sobre su ex relación con el barbero.

Además, Vela dijo que antes de comenzar un nuevo romance, le pedirá ayuda al programa para que le brinde un “reporte” de su pretendiente.

“Casting ya no quiero Magaly, por favor déjame soltera que así estoy mejor. Si encuentro a alguien, lo primero que voy a hacer es pasarte la voz para que me des un reporte... Esta vez te hago caso”, concluyó.