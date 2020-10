Luchar contra el cáncer de mama no es nada fácil. Esta enfermedad es tan peligrosa como tratable y de acuerdo con datos de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en los hombres son: de próstata (21,7%), pulmón (9,5%), y colorrectal (8,0%). En las mujeres, los más frecuentes son: de mama (25,2%), pulmón (8,5%), y colorrectal (8,2%).

No cabe duda que esta enfermedad es una de las causas de muerte más frecuente en la población del mundo y particularmente en América. Pero siempre existe una luz al final del camino y prueba de ello son algunas famosas que han logrado vencer el cáncer de mama y aún siguen con fuerza para dar testimonio de lo vivido y alentar a su seguidoras a no descuidarse y siempre realizarse un autoexamen para descartar algún mal.

1. ADAMARI LÓPEZ

Adamari es toda una guerrera. Su lucha empezó en el 2005 y fue sometida a quimioterapias, una mastectomía y una reconstrucción de seno. El 31 de mayo en el año 2006, se divulgó que estaba libre de Cáncer y actualmente cada año manda mensajes de apoyo a las mujeres que enfrentan esta enfermedad y honra a quienes han caído en el intento de salvar sus vidas.

2. PATRICIA REYES ESPÍNDOLA

Patricia Reyes tiene un papel secundario en Fear The Walking Dead (Foto: Cortesía Telemundo)

Patricia Reyes Espíndola, reveló en el 2012 que le habían detectado cáncer de mama. Tras pasar por el tratamiento contra esta enfermedad, la reconocida actriz se recuperó y en el 2015 publicó su libro “La vuelta da muchas vidas” en donde cuenta todo lo que vivió mientras luchaba contra el cáncer.

3. DANIELA ROMO

Daniela Romo vuelve a la TV con concurso de talentos

En el 2011 Daniela Romo dio a conocer que tenía la enfermedad y después de someterse a quimioterapia, radioterapia y a una mastectomía parcial, en el 2012 informó que superó el padecimiento. Desde entonces, la intérprete de “Celos” hace un llamado para que las mujeres se realicen revisiones periódicas y detectar el cáncer a tiempo.

4. ALEJANDRA GUZMÁN

Alejandra Guzmán no se queda callada y le responde a su hija Frida Sofía. (Foto: Instagram)

En el 2007, a Alejandra Guzmán le detectaron cáncer de mama, pero gracias a la temprana detección, la intérprete de “Llama por favor” tomó la decisión de someterse a una mastectomía. Afortunadamente, la cantante se recuperó de la enfermedad.

5. ANGÉLICA MARÍA

La actriz Angélica María, conocida cariñosamente en América Latina como 'La novia de México', es la receptora de la estrella número 2.582 en el Paseo de la Fama en la categoría de Actuación en vivo / Teatro. (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP)

En 1997, la actriz recibió la mala noticia, esto tan sólo un año después de su mamá muriera de cáncer. Angélica María decidió hacerse una mastectomía en donde le quitaron uno de sus senos. En una entrevista para Sale el Sol, la intérprete de “Eddy, Eddy” aconsejó a las mujeres que se revisen periódicamente para que se pueda detectar el cáncer de mama a tiempo.

6. BÁRBARA MORI

Bárbara Mori se ganó la antipatía del público, aunque también su admiración, a partir de su rol de Rubí (Foto: Televisa)

Otra de las actrices que resultó vencedora contra el cáncer de mama fue Bárbara Mori, a quien a sus 29 años le diagnosticaron cáncer de mama, pero pudo superarlo, debido a que la detección fue a una etapa temprana.

7. ALICIA MACHADO

Alicia Machado celebra la graduación de su hija en Instagram. (Foto: Instagram)

La ex Miss Universo estaba grabando Madame cuando tuvo problemas de seno, el tratamiento que le dieron en ese entonces no funcionó como lo pensado, ocasionando que estuviera mal de salud. Fue en el 2013 que la diagnosticaron y le realizaron una doble mastectomía. Actualmente luce una increíble figura.

8. ANA MARÍA POLO

La famosa presentadora y abogada del programa Caso cerrado fue diagnosticada en mayo de 2003, después de esto fue sometida a una mastectomía y salió exitosa. Ella lo recuerda como una gran lucha y recientemente urgió atención a casos de cáncer en la pandemia.

9. KYLIE MINOGUE

Kylie Minogue

La australiana Kylie Minogue anunció en el 2005 que padecía cáncer de mama, para atender su salud, la cantante tuvo que suspender su gira mundial para retirar uno de sus senos. Después de la cirugía, Minogue se sometió a quimioterapia.

Afortunadamente, Kylie logró recuperarse, por lo que en el 2010 realizó una campaña junto a la modelo Claudia Schiffer y la actriz Sienna Miller para recaudar fondos contra el cáncer de mama.

10. ANGELINE JOLIE

FOTO 2 | 2. Angelina Jolie (US$ 35.5 millones). (Foto:AFP)

Angeline Jolie también se sometió a una mastectomía a inicios del año 2013, luego de que unos estudios de sangre revelaron que portaba el gen BRAC1, el cual contribuye a desencadenar cáncer de seno y ovarios.

“Cáncer es una palabra que llena de mucho miedo a la gente, produciendo un fuerte sentimiento de impotencia, (...) Pero, hoy en día, es posible determinar a través de un examen de sangre si eres altamente propensa al cáncer de senos y ovarios, y después actúas”, escribió la ex esposa de Brad Pitt para The New York Times.

