Gabriela Herrera enfrentaría serias consecuencias al ser retirada de “El Gran Show” por declarar al programa “Amor y Fuego”. La bailarina señaló que GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel, le mandó dos cartas notariales donde le exigen el pago de 56 mil soles.

Un equipo de “Magaly TV: La firme” abordó a la artista cuando terminaba de grabar un sketch en el programa ‘JB de ATV’, sin embargo, ella evitó entrar en detalles y solo confirmó la cuantiosa suma que le impusieron como multa por infringir las reglas del reality.

“(¿Qué te ha dicho la parte legal?) No puedo hablar nada, (me dicen) que no hable nada del tema, ‘no toques ningún tema’. Cada cosa que hago, por ejemplo, me tienen mandando mensajes por WhatsApp”, contó la modelo.

La exparticipante de “El Gran Show” comentó que sus abogados ya se están encargando de este problema legal y lamentó no poder opinar sobre este proceso como quisiera.

“Me tienen amarrada, porque me encantaría hablar y decir lo que pienso como soy, pero no puedo porque me agarro un problema y ya me lo agarré”, añadió.

Por su parte, Magaly Medina no pudo ocultar su asombro al conocer la exorbitante cifra que la productora de Gisela Valcárcel le estaría pidiendo a Gabriela Herrera como penalidad en su contrato. “Qué abuso me parece poner esta penalidad tan grande, ¿quién pone una penalidad así por declarar a otro canal?”, cuestionó.

¿Qué dijo Gabriela en “Amor y Fuego”?

Gabriela Herrera fue eliminada de “El Gran Show” poco después de ofrecer una entrevista al programa “Amor y Fuego”, donde arremetió aparentemente contra Gisela Valcárcel y los competidores del programa.

“No me gusta fingir que soy la buenita, que sí los quiero a todos y atrás soy la mala del cuento”, sostuvo al referirse a los constantes desplantes que ha recibido en el reality de la ‘Señito’.

“Yo no más puedo decirles que las que ustedes piensan que son las tranquilitas, las buenitas, las aguas mansas, son las peores, son las más lobas y las más fieras con las personas. No se crean todo lo que hay en televisión porque cinco minutos no define a la persona”, agregó.

