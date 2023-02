La edición 65 de los premios Grammy fue la gran noche de Harry Styles. El cantante británico no solo tuvo un gran encuentro con su expareja Taylor Swift, sino que se llevó el premio más codiciado a Mejor álbum del año por ‘Harry’s House’, lanzado en mayo de 2022, y Mejor Álbum Pop Vocal por ‘As it Was’, además que dejó momentos difíciles de olvidar para sus millones de seguidores y uno de ellos tiene que ver con el traje confetti que lució. ¿Cuál es la historia detrás del diseño? Aquí te lo contamos.

En la ceremonia en la Arena Crypto.com de Los Ángeles en honor a la industria musical, el joven se impuso a los trabajos de fuertes contrincantes como ABBA, Beyoncé, Bad Bunny, Lizzo, Coldplay, entre otros.

Al subir al escenario para recibir su galardón más importante, el ex One Direction dijo: “He estado tan inspirado por cada artista de esta categoría en muchos momentos de mi vida. Los escuché a cada uno de ustedes cuando estuve solo. Y en una noche como la de hoy, es importante recordar que no existe ‘ser el mejor’ (...) Siempre nos sentamos en el estudio, pensando que vamos a ganar uno de estos (...) Se lo entregaré a mis colaboradores. Esto no le ocurre a personas como yo, es muy lindo, gracias”.

El look confetti de Harry Styles

Para la gala de los Grammy 2023, Harry Styles usó atuendos que se caracterizaron por el brillo. Cuando desfiló en la alfombra roja lució un mono con escote cuadrado que dejaba ver sus tatuajes hecho a medida de EGONLAB x Swarovski con 250.000 cristales.

“La potente combinación de colores es una metáfora visual de su personalidad, su compromiso con la autoexpresión y la aceptación total. Trabajamos con cristales de Swarovski, ya que parecen cobrar vida cuando la luz baila sobre su superficie en un espectáculo hipnótico. Es como una ventana a otro mundo, un mundo de pura magia y asombro”, explicó la marca tal como publica El País.

Harry Styles arrasó en la 65 edición de los premios Grammy con este traje. (Foto: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy )

Para su actuación en la gala, Harry Styles volvió a confiar en la misma casa diseñadora para un mono de lentejuelas y flecos, estilo confeti que se lució en el desfile de su colección masculina de otoño – invierno 2024.

Con este atuendo interpretó de su éxito ‘As It Was’ con el que puso a bailar a todos los asistentes a la gala con la ayuda de un escenario giratorio.

