Harry Styles difícilmente olvidará su última presentación en Los Ángeles y no precisamente porque se agotaron las entradas en tiempo récord o porque la escenografía no fue la que escogió, sino porque tuvo un pequeño incidente con su pantalón que no pasó desapercibido entre el público. Por suerte, el compositor británico reaccionó a tiempo para seguir con el concierto como si nada hubiera pasado.

Los cantantes son muy minuciosos con sus vestuarios, pero a veces suceden hechos fortuitos que no están entre los planes y no les queda de otra que recurrir a su creatividad y originalidad para seguir adelante con sus shows.

Harry Styles puede dar fe de ello al pasar un bochornoso momento en su último concierto en Los Ángeles. ¿Qué ocurrió? el compositor de Reino Unido rompió sus pantalones al hacer una especie de reverenda al público.

Entre los cientos de videos que circulan en TikTok, el usuario Justyn Mallo (@chefjustynreyes) captó la mejor toma del pequeño incidente que sufrió el compositor el pasado 26 de enero en el Forum de Inglewood, California.





En el material audiovisual se logra observar el momento exacto en el que rompió sus pantalones, pero el compositor sabía que el espectáculo debía continuar, así que se levantó y siguió cantando sus mejores éxitos.

Ese mismo tiktoker, en un segundo video, mostró cómo el intérprete de “As It Was” manejó la situación para que no sea una falta de respeto para sus fans y tampoco pase un incómodo momento.

¿Qué reacción tuvo?

Harry Styles agarró una toalla negra y se lo puso para cubrir sus pantalones. En algún momento del video, el compositor británico parece disculparse con el público por el incidente. “Lo siento mucho”, expresó.

