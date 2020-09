Olivia Newton-John siempre será recordada por ser la protagonista de “Grease” al lado de John Travolta en 1987. Desde aquel momento, la vida de la actriz británica dio un giro de 180 grados y su carrera artística siempre ha sido muy exitosa, pero también ha tenido que luchar contra el cáncer que la acechado en tres ocasiones.

La recordada ‘Sandy Olsson’ acaba de cumplir 72 años, pero se encuentra alejada de los reflectores y continúa con su lucha contra un cáncer de mama, que se encuentra ahora en fase cuatro, lo que significa que se ha propagado por su cuerpo.

Tal como lo comentó el mismo John Travolta en la reunión de “Vaselina” el año pasado, cuando la cinta cumplió 40 años, está orgulloso porque la guapa actriz es una gladiadora inalcanzable pues continúa lidiando contra el cáncer.

LAS VECES QUE OLIVIA NEWTON-JOHN HA LUCHADO CONTRA EL CÁNCER

La primera vez que Olivia Newton-John fue diagnosticada de cáncer de mama fue en 1992 a las dos semanas que su padre fallecida a causa de cáncer de hígado.

“Fue todo a la vez, todo vino a mí. No puedes evitar la desesperación en algún momento. Es abrumador” declaró Olivia para People. Estaba a punto de lanzar su próximo álbum, pero debido a este gran inconveniente se vio obligada a cancelar su tour.

Le recomendaron una mastectomía sobre el pecho afectado por el tumor maligno y Olivia no dudó. Declaró en una entrevista con People: “No puedo llevar nada muy bajo porque el implante no es perfecto. Te miras al espejo y es un recordatorio. Pero estoy aquí, y tengo suerte”.

En 2013 Olivia sufrió su segunda batalla con el cáncer, pero decidió no contarlo al mundo. En el programa australiano Sunday Night declaró: “Pensé, es mi vida y decidí guardármelo para mí misma”.

Lamentablemente, en 2017 la cantante anunció la reaparición de su antigua enfermedad. El cáncer se había metastatizado en el hueso sacro de su espalda. Según el Washington Examiner, los doctores le dijeron a Olivia que el cáncer se había expandido por sus huesos y que en algún momento, acabaría con su vida.

Pero las malas noticias no quedaron ahí, ya que durante 2019, la artista recibió otra mala noticia y le confirmaron que tenía un tumor con metástasis en uno de sus senos, aun así reveló para Sunday Night, de Australia , que era afortunada de seguir con vida.

“Soy muy afortunada de haber pasado por esto tres veces y seguir aquí”, quien además se ha enfrentado a los rumores en redes sociales sobre que había muerto, desmintiendo a todo mundo.

