En el quinto capítulo de Harry & Meghan, en Netflix, el príncipe Enrique cuenta detalladamente lo que ocurrió en su familia en los días posteriores a que él y Meghan de Sussex anunciaran su decisión de renunciar a la familia real británica. Criticó puntualmente al príncipe Guillermo de Gales por su comportamiento durante una reunión para discutir los planes de futuro de la pareja. También cuestionó el papel del rey Carlos III del Reino Unido y de la difunta reina Isabel II.

Enrique dice que Guillermo le gritó

“Fue aterrador que mi hermano me gritara y me dijera cosas que simplemente no eran ciertas y que mi abuela, ya sabes, se quedara tranquilamente sentada y lo aceptara todo”, relata Enrique, añadiendo que pensaba que comprendía por qué su abuela tomó la decisión de decirles que podían estar dentro o fuera de la institución real.

“Pero tienes que entender que desde la perspectiva de la familia, especialmente desde la de ella, hay formas de hacer las cosas, y su misión última, objetivo/responsabilidad, es la institución. La gente que la rodea le dice: ‘Por cierto, esa propuesta o que estos dos hagan X,Y, Z, va a ser visto como un ataque a la institución’. Entonces ella va a seguir el consejo que le han dado”, dijo el príncipe Enrique.

Imagen de Enrique de Sussex en la docuserie 'Harry & Meghan'. (Foto: Netflix)

“Quiero decir que lo más triste fue la brecha creada entre mi hermano y yo para que ahora esté del lado de la institución”, agrega el duque de Sussex. “Y entiendo... Parte de eso, lo entiendo. Lo comprendo, es su herencia. Así que hasta cierto punto él ha asumido que parte de su responsabilidad es la sobrevivencia y la continuidad de la institución”.

Acusa a sus colaboradores de filtrar información

Enrique también acusa a su hermano Guillermo de publicar un comunicado conjunto en nombre de él sin pedirle permiso. “Salió una historia diciendo que la razón por la que Meghan y yo nos íbamos era porque Guillermo nos había acosado para echarnos”, afirma el duque de Sussex. “Me hablaron de un comunicado conjunto que se había publicado en mi nombre y en el de mi hermano desmintiendo la historia de que nos había acosado para echarnos de la familia... No me lo podía creer. Nadie me había pedido permiso para poner mi nombre en una declaración así”.

Síguenos en nuestras redes sociales: