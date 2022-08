Irma Maury se ganó el corazón de todos los peruanos por haber interpretado a la recordada ‘Doña Nelly’ de la serie “Al fondo hay sitio”, pero su carrera actoral se remonta desde años atrás. Ella se abrió camino en la pantalla chica al formar parte del elenco del programa “Risas y Salsa” (1988).

“Los de arriba y los de abajo” (1994), “Los unos y los otros” (1995), “Tribus de la calle” (1996), “La Rica Vicky” (1997) y “Mil Oficios” (2001) y “Mi amor, el wachimán” (2014), se suman al largo repertorio de la reconocida actriz nacional.

Actualmente, la intérprete peruana tiene 72 años y está enfocada en sus proyectos personales tras hacer cine, teatro y televisión por muchos años.

Irma Maury junto a sus mascotas. (Foto: Facebook oficial).

Maury cuenta con una página de Facebook oficial, donde comparte fotos de su día a día como vecina del distrito de Ventanilla.

Además, Irma es amante de los animales e invade su red social con anuncios relacionados a perros perdidos o mascotas que necesitan de la caridad de las personas.

Irma Maury es amante de los perros. (Foto: Facebook).

Irma Maury: ¿Por qué decidió irse la actriz de la serie “Al fondo hay sitio”

En una entrevista con la periodista Andrea Llosa, la actriz Irma Maury explicó los motivos que la llevaron a renunciar al elenco de la serie “Al fondo hay sitio”.

Según señaló, la intérprete decidió retirarse del proyecto porque se cansó: “Cuando yo me canso, me voy a mi casa. En todo sitio me ha pasado y en la empresa privada también. Cuando me cansaba, me iba a mi casa”.

Además, Maury señaló que ella no tiene obligaciones importantes al no tener hijos y no teme estar desempleada.

“No tengo obligaciones grandes. Claro, eso (no tener hijos) te da la facultad de decidir si quiero estar o no (estar en algún trabajo), porque tengo mi vida hecha y armada”, dijo en el programa “Andrea al mediodía”.

“No tengo nada que me ate a estar en un sitio, donde quizás ya no quiero estar, por uno u otro motivo”, sentenció.