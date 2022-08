La novena temporada de “Al fondo hay sitio” se estrenó este 2022 y, con ella, llegaron nuevos integrantes del elenco y también se dio el regreso de gran parte de los famosos actores que formaron parte de la serie de televisión en sus primeras entregas.

Así, una de las más exitosas series de América TV sigue sorprendiendo a su audiencia con las revelaciones sobre sus protagonistas. En ese sentido, hoy te contaremos cómo fue el ingreso de uno de los más carismáticos y queridos miembros del reparto.

Entonces, ¿qué actor no pasó casting y tiene dobles en la serie peruana? Este no es otro que Paolo Goya, el intérprete que le da vida a Hiro en el proyecto televisivo. A continuación, conoce más de él y su participación en “Al fondo hay sitio”.

¿QUIÉN ES PAOLO GOYA?

Pier Paolo Goya Kobashigawa es el actor que interpreta a Hiro Moroboshi, parte del personal de servicio de la familia Maldini-Montalbán en “Al fondo hay sitio”. Este personaje se caracteriza por ser honorable, tímido, disciplinado y muy tierno.

Goya es hijo de ambos padres japoneses, nacidos en la localidad de Okinawa. El actor estudió diseño gráfico y luego trabajó como publicista. Además, se sabe que hizo su primer papel en la telenovela “La Rica Vicky” tras participar en un taller de jóvenes actores.

El carisma del actor cautivó a la audiencia (Foto: Paolo Goya / Instagram)

¿CÓMO CONSIGUIÓ EL PAPEL DE HIRO EN “AL FONDO HAY SITIO”?

Según declaraciones de Paolo Goya para América TV, no hizo casting para interpretar a Hiro en la serie. En ese sentido, el intérprete manifestó que esto se debió a que no hay muchos actores orientales.

“Hiro me llegó de sorpresa, me escribió Jorge Sánchez y me dice ‘oye, hay un personaje para ‘Al fondo hay sitio’ que es oriental, ¿te provoca?’. No veía mucho la serie y me explicó que era el reemplazo de Peter. Después hablé con el guionista, al final quedó y se ha ido moldeando”, contó durante una entrevista para Watshoitv.

Desde entonces, el artista se ha ganado el cariño del público debido a su carisma y talento. Todo un mérito considerando que el personaje inició comunicándose solo con gestos en la producción.

Hiro frente a la mansión Maldini-Montalbán (Foto: Paolo Goya / Twitter)

LOS RETOS PARA INTERPRETAR A HIRO

En otra parte de la conversación con Watshoitv, Goya reveló que fue todo un reto asumir el papel y seguir trabajando como diseñador gráfico. De esta manera, admitió que las largas jornadas de grabación no le permitían tener un horario normal: “Todos los días recibo un guion nuevo, por ejemplo. Voy a mi casa, ensayo lo que tengo y recién en la noche me dicen ‘oye, mañana, por si acaso, grabas otra vez’. Entonces, sí es un tema que no puedes programar”.

Finalmente, el artista confesó que las acrobacias que hace en la serie no son todas de él, ya que tiene dobles. “Hiro tiene dobles, creo que es el único del personal que tiene bastante dobles”, manifestó.