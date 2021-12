Las fiestas decembrinas son una gran ocasión para que la reina Isabel II del Reino Unido sorprenda a los integrantes de la familia real británica con sus outfits, pues la monarca tiene múltiples cambios de atuendo mientras celebra la Navidad en Sandringham, una lujosa casa de campo en Norfolk, hasta donde se dirige cada año. Angela Kelly, la estilista oficial de la monarca, reveló los detalles de cómo elige cada prenda.

En diciembre, la abuela de Guillermo de Cambridge y Enrique de Sussex deja el castillo de Windsor muy bien decorado y cambia de locación para esperar el arribo de sus familiares e invitados. Este 2021 será la primera vez que pase la Nochebuena sin la compañía de Felipe de Edimburgo, quien murió a los 99 años el pasado 9 de abril.

El 24 de diciembre, la familia real británica intercambia regalos y el día 25 se reúnen para la misa tradicional en la iglesia de Sainte-Marie-Madeleine. Para la tradicional cena de Navidad, el menú es especial: pavos rellenos, puré de papa, quesos finos, jamón de York, pudín con salsa de Brandy, tronco de Navidad de chocolate y otros postres, según explican desde ‘El Heraldo USA’. Pero esto no es todo, ella no pasa toda la celebración con la misma ropa.

Los cambios de vestuario de Isabel II

La monarca del Reino Unido realiza varios cambios de atuendo durante el día de Navidad. Esto lo reveló en 2020 Angela Kelly, la estilista oficial de la reina que publicó un libro llamado ‘The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe’ (La otra cara de la moneda: la reina, el tocador y el armario). “Podrían ser hasta cinco o incluso hasta siete”, precisó.

Esto requiere de mucha planificación, por lo que la asistente real le presenta bocetos de vestidos de noche a la reina para que los revise y elija lo que le gustaría usar esa noche. Cuando toma una decisión, Kelly coloca un aviso escrito a mano en el Pasillo de los Vestidores que detalla lo que lucirá la reina, de esta manera se asegura que las damas de honor y de los invitados no coincidan con el mismo traje.

El motivo de los cambios de Isabel II

La madre de Carlos de Gales sigue la tradición de la Reina Madre quien se vestía de manera especial para Navidad. “La reina ha seguido su ejemplo”, escribió Kelly en su libro, según destaca Vogue .

Además, la fecha es una gran ocasión para lucir sus mejores joyas. “Imagina tener esa espectacular colección de joyas y conocer la historia detrás de cada pieza”, dijo.

Sobre la ropa de Isabel II, indicó que “cuando se trata de la familia real, no importa si visten del mismo color que la reina porque son familia. Cuando se trata de otros invitados, ellos sienten que no deben de vestir del mismo color que Su Majestad, aunque a ella no le importaría si sucediese”.