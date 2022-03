Este 14 de marzo se realizó el tradicional servicio religioso conmemorativo por el Día de la Commonwealth y la reina Isabel II del Reino Unido no estuvo presente. Desde hace unos días se sabía que no asistiría por los problemas de movilidad que presenta y que la obligan a usar bastón, pero esta no es la primera vez que la soberana no pudo acudir a celebrar a la mancomunidad de excolonias y protectorados británicos, ¿en qué ocasiones faltó durante los 70 años que lleva de reinado?

Los integrantes de la familia real británica, entre los que destacaron el heredero al trono Carlos de Gales y su esposa Camilla de Cornualles, así como Guillermo y Catalina de Cambridge, llegaron hasta la abadía de Westminster.

El palacio de Buckingham informó el sábado 12 de marzo que la reina Isabel II, a poco de cumplir 96 años, no acudiría en persona a la abadía por las dificultades para moverse y no por otro tema de salud, luego de haber superado con éxito su contagio de COVID-19.

Las veces que se perdió el servicio de la Commonwealth

Este hubiera sido la primera comparecencia pública de la soberana desde que celebró 70 años en el trono; sin embargo esta ausencia no ha sido la primera que registra su historia como monarca.

Según información difundida por la agencia EFE, Isabel II se perdió el servicio de la Commonwealth fue en 2013 por una gastroenteritis, y previamente en 1993, por una gripe.

La última vez que estuvo presente en este servicio de la Commonwealth fue el 9 de marzo de 2020, coincidiendo con el último acto institucional representando a la corona británica del príncipe Enrique de Sussex y su esposa Meghan Markle.

Isabel II junto a los duques de Sussex en la abadía de Westminster por el Día de la Commonwealth. (Foto: Phil HARRIS / POOL / AFP)

Mensaje a la Commonwealth

Si bien este 2021 no estuvo presente físicamente, la reina Isabel II expresó en su tradicional mensaje su deseo de que la Commonwealth se mantenga como “una fuerza influyente para el bien en el mundo durante generaciones”.

Añadió que se complace en “observar una Commonwealth moderna, vibrante y conectada, que combina la riqueza de la historia y la tradición con los grandes avances sociales, culturales y tecnológicos” de los últimos tiempos.

“Nuestra familia de naciones sigue siendo un punto de conexión, cooperación y amistad”, afirmó la reina.

VIDEO RECOMENDADO

La reina Isabel II ostenta hasta la fecha el segundo reinado más largo de la historia.