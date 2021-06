Mientras el regreso de ‘Bennifer’ está más fuerte que nunca y los paparazzi no dejan de captar las salidas de Jennifer Lopez junto a Ben Affleck , como su más reciente cena romántica en Beverly Hills, una nueva información demuestra que Alex Rodríguez , con quien anunció el fin de su romance el pasado 15 de abril de 2021, continuará estando cerca de la ‘Diva del Bronx’ y no únicamente por los negocios que comparten, ¿de qué se trata?

Antes de terminar, JLo y A-Rod disfrutaban de una cuantiosa fortuna en conjunto de US$ 500 millones. Según Forbes cada uno acumula grandes cifras, por ejemplo, la cantante de 51 años tiene un patrimonio neto de más de 150 millones de dólares americanos gracias a su trabajo en la música, películas y diversos contratos; mientras que el exjugador de béisbol de los New York Yankees, de 45 años, tiene alrededor de 400 millones de dólares americanos en su cuenta, producto de su carrera en el mundo del deporte.

Durante los 4 años de romance invirtieron en la empresa Hims & Hers y la marca de lentes de sol Quay. Además, compraron propiedades en Nueva York, Los Ángeles y Miami y firmaron el contrato con Goli Nutrition. “Alex me hizo darme cuenta que, como artista, yo era un activo escaso y el mundo de los negocios buscaba personas como nosotros para que pudieran construir negocios de miles de millones de dólares (..) Me hizo sentir cómoda invirtiendo mi propio dinero en otras empresas y en mí misma”, contó la intérprete a la revista Forbes en diciembre pasado.

Detalles de la propiedad cercana a JLo

Más allá de las inversiones y de que al anunciar su separación en un comunicado precisaran que “nos hemos dado cuenta que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos nuestros negocios y proyectos compartidos”, la cercana relación de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez quedó en el pasado al reaparecer el actor Ben Affleck en su vida, pues fue su novio hace 17 años. Esto hizo entender a A-Rod que había perdido todas sus esperanzas de reconciliación.

Sin embargo, un detalle saltó a los titulares en los últimos días pues se descubrió que la nueva casa de verano que el exjugador alquilo por $200,000 mil dólares mensuales en Los Hamptons está a poca distancia de la de su ex JLo.

Así lo dio a conocer la reportera Gelena Solano del programa ‘El gordo y la flaca’ de Univision, quien recorrió en auto la distancia que separa las dos mansiones y comprobó que están a cinco minutos una de la otra. Ella también reportó que la casa rentada por Rodríguez tiene un balcón con vista directa al lugar donde se encuentra la residencia de su expareja.

Entre los detalles adicionales de la casa resaltan que está situada en una lujosa parte del East End de Long Island en Nueva York y se encuentra frente al mar. Cuenta con una sala de estar con chimenea, comedor formal, cocina-comedor de gran tamaño, piscina, siete dormitorios, ocho baños completos y cuatro medios baños distribuidos en tres pisos. Para asegurar el deporte, también posee una sala de juegos con air hockey y ping-pong y una sala adicional con un proyector de películas y mesa de billar.

Además de la casa en Los Hamptons, Jennifer Lopez posee otra propiedad en Bel Air, a donde acaba de mudarse para estar más cerca de Ben Affleck.