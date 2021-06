Cada día avanza más el feliz reencuentro de ‘Bennifer’ y los seguidores conocen nuevos detalles sobre la relación que están volviendo a construir tras 17 años separados. Durante ese tiempo, tanto Jennifer Lopez como Ben Affleck hicieron sus vidas, se casaron y luego divorciaron. Él unió su camino con la también actriz Jennifer Garner en 2005, mientras que JLo lo hizo con Marc Anthony en 2004. Hoy se sabe que sus exparejas están de acuerdo con la relación y apoyan que hayan vuelto, pero un detalle saltó y es digno de mencionar, ¿qué pasó con el tatuaje que el salsero se hizo en honor a la mujer que tanto amaba?

Según el portal de noticias Entertainment Tonight , el puertorriqueño está de acuerdo con la relación y espera que sean felices. “Marc solo quiere que Jen esté feliz y satisfecha (...) Siempre que Ben haga felices a ella y a sus hijos, tiene el sello de aprobación de Marc”, dijo el informante.

Por su parte, la actriz de ’13 Going on 30′ piensa igual. Una fuente cercana indicó a E! News que Jennifer Garner “no quiere involucrarse. Ella ha seguido adelante por completo (...) Ella continúa enfocándose en sus hijos y esa es su prioridad. Cuando los niños están con Ben, ella espera que esa sea su prioridad también. Lo que él hace el resto del tiempo no es problema de ella. Ella ha hecho todo lo posible para fomentar buenas relaciones entre Ben y los niños. Pero ella no se involucrará con las personas con las que él sale ni con su vida privada”.

La ‘Diva del Bronx’, de 51 años, es madre de los mellizos Max y Emme de 13, fruto de su relación con Marc Anthony; por su parte, Ben Affleck, de 48, tiene tres hijos con la actriz Jennifer Garner: Violet (15), Seraphina (12) y Samuel (9).

Un tatuaje con historia

La relación entre Jennifer Lopez y Marc Anthony es muy cercana, pues no solo son padres sino también amigos. Por ese motivo, los intérpretes de “No me ames” no solo estuvieron cerca cuando ella se refugió en él tras terminar con Alex Rodríguez, sino que compartieron una agradable charla y una bebida en una terraza en Miami, siendo captados por los fotógrafos, en días en los que los encuentros con Ben Affleck eran cada vez más constantes.

El amor entre ellos fue tan intenso que el cantante decidió tatuarse ‘Jennifer’ en su muñeca derecha; sin embargo, tras 10 años de feliz unión la relación terminó y él optó por transformar el nombre de la madre de sus hijos en otro diseño que es el que luce actualmente. Con relación a esto, hay quienes piensan que el anillo que lleva grabado en su dedo anular de la mano izquierda simboliza su boda con JLo en 2004.

Marc Anthony tapó el nombre de 'Jennifer' con otro diseño que luce actualmente en la muñeca derecha. (Foto: AFP / @marcanthony Instagram / Composición)

A pesar de que tienen una relación muy cordial, Marc Anthony pensó que lo mejor era cubrir el tatuaje con un símbolo para ya no llevar a su exmujer en la piel. Lo que sí mantiene en su cuerpo son diversos símbolos religiosos como tres cruces en el cuello, en las manos tiene de un lado la palabra ‘Just’ (Solo) y en la otra ‘Breathe’ (respira) y también se pueden observar el rostro de un león, un reloj antiguo de bolsillo, la frase ‘Padre Nuestro’ en el cuello, la estatua de la libertad en honor a su ex Shannon de Lima, un arco con la punta de la fecha hacia abajo en el pecho, entre otros.