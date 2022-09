‘Bennifer’ selló su historia de amor casándose el 16 de julio en Las Vegas, 20 años después de conocerse, en una boda secreta. En esa oportunidad, la celebración de Jennifer Lopez y Ben Affleck fue en privado y el sábado 20 de agosto realizaron una gran fiesta en Georgia; sin embargo, una serie de eventos desafortunados casi arruinan lo que sería uno de los fines de semana más felices de sus vidas rodeados de los hijos que tuvieron en sus anteriores matrimonio, familiares y amigos cercanos. ¿Qué pasó? la propia JLo fue la encargada de contar todos los detalles.

Hace unos días la cantante compartió de manera oficial no solo las imágenes de la fastuosa boda en la mansión de su ahora esposo en Savannah, sino también lo que vivió esa noche mágica y el temor que sintieron de no poder realizar todos su planes.

Los eventos desafortunados previos a la boda

Casi dos semanas después de la gran fiesta, Jennifer Lopez compartió en su newsletter ‘On the JLo’ que días antes la familia entera tuvo dolores estomacales. “A todos nos dio un virus estomacal y nos recuperamos hasta el final de la semana, eso, junto con algunos otros contratiempos inesperados, tuvo todas las características de un fin de semana de bodas genial”, escribió.

Eso no fue todo pues el clima también les jugó una mala pasada ya que “había llovido al atardecer todos los días de esa semana (...) Todos estaban preocupados por el calor. Sin mencionar los truenos y relámpagos que llegaban casi en el momento justo todos los días a la hora exacta en que se suponía que la ceremonia comenzaría ese sábado”.

Además, aunque JLo no lo menciona en su newsletter, la madre de Ben Affleck sufrió un accidente doméstico y una ambulancia llegó hasta la mansión en Georgia. Debido a la caída y el corte en la pierna, tuvo que ser trasladada al hospital, según detallaron desde Daily Mail .

Los sentimientos de JLo durante la boda

A pesar de los incidentes, lo cierto es que Jennifer Lopez aseguró que nunca tuvo dudas de que todo sería perfecto y que estaba tomando su mejor decisión a 20 años de enamorarse por primera vez. “Algunas heridas se sanaron ese día y de nuestros hombros se levantó la carga del pasado. Cerramos el círculo y no como lo habíamos planificado. [Fue aún] mejor (..) Para nosotros, este fue el momento perfecto. Nunca nada me pareció más correcto”.

Ella recordó que cuando planearon casarse en aquella época iba a sonar la canción “True Companion”, de Marc Cohn cuando ella ingresara y, para este 2022, le dio una gran sorpresa a Ben Affleck pidiéndole al autor que la entonara sin decirle nada a su prometido.

“Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo, la primera canción que tocó no fue “True Companion”. Era su “The Things We’ve Handed Down”, una canción sobre el maravilloso misterio de los niños, algo que solo podíamos adivinar entonces. Pero fue la elección perfecta, ya que nuestros cinco hijos me precedieron en el desfile (...) Los veinte años entre esos sueños de juventud y el mundo adulto de amor y familia que abrazamos ese día, aportaron más a este matrimonio de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. No solo nos íbamos a casar; estábamos uniendo a estos niños en una nueva familia”, agregó.

Luego sí cantó “True Companion” y Ben le dijo a JLo “que los acordes de la canción y ver a Marc Cohn lo sorprendieron y le permitieron sentir la forma en que ambos caminos que habíamos recorrido encontraron su camino, inevitable, inexorablemente y perfectamente juntos”.

Por último reveló que la noche de su boda ella y Affleck se rieron mucho del hecho de estarse casando ahora, ella con 53 años y él con 50. “Poder amar a alguien para querer ser mejor para él y hacerlo feliz, porque dar felicidad y amor se vuelve más gozoso que recibirlo, es el verdadero amor adulto sublime”, reflexionó en su página oficial.

