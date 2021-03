Desde República Dominicana donde viene grabando su próxima película “Shotgun Wedding” y en medio de su trabajo junto al exjugador de béisbol Alex Rodríguez para recuperar al 100% su relación, la cantante Jennifer Lopez mostró en Instagram su apoyo incondicional a Michelle Obama, esposa del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ¿por qué?

“El senado debe aprobar la ley para que el pueblo actúe ahora. Estamos con Michelle Obama y cuando todos votemos en la lucha por el acceso igualitario a nuestra democracia y el fin de la supresión de votantes”, escribió JLo en un mensaje publicado en Instagram Stories.

El mensaje de Jennifer Lopez responde a una carta abierta de When We All Vote, un grupo nacional de participación cívica liderado por la ex primera dama estadounidense y que insta a los pobladores del país liderado por Joe Biden a presionar a los miembros del Congreso para que apoyen una amplia legislación sobre el derecho al voto. Esta establecería más estándares federales y ampliaría el acceso a las urnas.

De esta manera, la pareja de Alex Rodríguez mostró su simpatía con el proyecto de ley de derechos de voto que se debate en el Senado de los Estados Unidos. Este incluye la firma de diversas celebridades como Billie Eilish, Whoopi Goldberg, John Legend, además de atletas y activistas de derechos civiles.

“Este proyecto de ley no se trata de elegir un partido o un tema sobre otro. Se trata de reformas de sentido común y mejores prácticas que hacen que nuestra democracia sea más abierta, más justa e inclusiva. Se trata de reafirmar nuestro principio fundamental de que podemos trazar nuestro propio rumbo como nación”, se lee en la carta firmada por Michelle Obama.

De ser aprobada la S.1 o Ley para el pueblo, la legislación ampliaría el registro de votantes el mismo día y la votación anticipada.

Jennifer Lopez y Michelle Obama ya se mostraron juntas anteriormente para promover el voto en Estados Unidos. (Foto: @jlo / Instagram)

Alianza con historia

Esta no es la primera vez que Jennifer Lopez se une a Michelle Obama. En septiembre de 2020 pidieron salir a votar para poder cambiar de líder en el gobierno de EE.UU. antes de que se produzcan las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Joe Biden.

Ambas lideraron un Instagram Live donde recalcaron la importancia de votar y el impacto que eso tendría en el futuro de sus hijos. JLo mencionó el impacto del voto en la comunidad latina.

“Tenemos que entender que cinco votos pueden hacer la diferencia, no es real que tú voto no es importante, así que salgan a votar, si no esto puede afectarnos a todos durante los próximos cuatro o quizá ocho años (...) Para la comunidad latina, somos casi 32 millones, podría tener esos números equivocados, pero sé que somos muchos. Sé que si todos y cada uno de nosotros saliéramos a votar, podríamos decidir quién es el próximo presidente”, dijo la actriz en esa oportunidad.

Además, la ex primera dama de EE.UU. inauguró la gala de los premios Grammy en 2019 junto a Jennifer Lopez, Alicia Keys, Lady Gaga y Jada Pinkett Smith y habló del poder de la amistad, la música y la superación.