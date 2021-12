El cantante peruano Josimar Fidel anunció el nacimiento de su cuarta hija, producto de su relación con su expareja María Fe Saldaña. El artista compartió esta noticia con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

“Feliz, feliz, feliz. Nació la vida de mi vida. Gracias padre mío”, escribió el intérprete de “Con la misma moneda” antes de dar más detalles de la recién nacida: “Hoy 18/12/2021 a las 1:39 pm con 3.40 kg nació mi Jeilani”, escribió en una de sus historias.

El cantante también demostró su fe religiosa al celebrar la llegada de la nueva integrante de su familia: “La gloria y la honra a mi Dios por esta bendición. Gracias papá”, escribió en una foto en la que se le ve brindando con cervezas.

Hace unos días, el artista sorprendió al compartir por primera vez una ecografía de la bebé que espera María Fe Saldaña, lo que generó una lluvia de críticas en su contra debido a que acababa de contraer matrimonio con su nueva pareja, la cubana Yadira Cárdenas.

El salsero había expresado su emoción por la próxima llegada de su bebé Jeilani. “Contando los días para conocerte hija mía. Mi Jeilani, papito te ama”; escribió el artista sin imaginar la gran cantidad de cuestionamientos por parte de los usuarios.

Ante esta situación, el ‘Rey de la salsa perucha’ no solo limitó los comentarios en su cuenta de Instagram, sino que además advirtió que todos sus detractores serán bloqueados.

“Días de limpieza. Limpiando las redes sociales de personas negativas que no suman. Serán bloqueadas. No aceptamos haters en este Instagram. Si no te gusta lo que ves, no me sigas y punto. Asunto solucionado”, advirtió.

