Rafael Fernández protagonizó una entrevista para el programa “Magaly TV: La Firme” tras anunciar el fin de su matrimonio con la conductora Karla Tarazona.

En conversación con Magaly Medina, el empresario explicó los motivos que llevaron a poner punto final a su relación sentimental con la presentadora de Panamericana Televisión.

“La relación vino con muchos tropiezos y se trató de salir, pero se ha ido desgastando... nosotros siempre tratamos de que la relación funcione y que vaya bien, pero en el fondo había quiebres que no se sanaban o que no se podía volver a pegar... Sí, se comenzó a ir el amor”, contó.

Además, Rafael aclaró que no hubo una tercera que se haya interpuesto en su matrimonio: “Por mi lado, no he conocido a nadie. Tampoco tengo las intenciones de entablar alguna relación con alguien. Lo que quiero hacer ahora es ir a visitar a mi hijos y estar más tiempo con ellos. Ya quiero ser abuelo”.

Finalmente, Rafael Fernández dijo que no se siente arrepentido de haberse casado con Karla Tarazona. “Sí, di ese paso (casarse) porque sentí en ese momento que quería darme una nueva oportunidad en mi vida, que no haya salido bien es muy distinto. Uno tiene que apostar por lo que uno cree que te hará feliz”.

Karla Tarazona habló sobre su separación en su programa

Karla Tarazona reapareció este lunes 29 de agosto en la conducción del programa “D’ Mañana” de Panamericana Televisión y se refirió sobre los acuerdos a los que llegó con su expareja Rafael Fernández tras separarse.

La presentadora indicó que ambos acordaron no hablar sobre su separación, sin embargo, esto no habría sido respetado por el empresario, quien protagonizó entrevistas para los espacios “Magaly TV: La Firme” y “Amor y Fuego”.

“No hubiese querido hablar, ni tocar el tema porque cuando decidimos separarnos, Rafael y yo realizamos algunos acuerdos y entre ellos era el de no hablar por la situación de nuestras vidas, por respeto a nosotros, por respeto a la relación que en algún momento hemos tenido y sobre todo por respeto a mis hijos”, señaló Tarazona.