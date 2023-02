La noche del domingo 12 de febrero no solo fue mágica para Rihanna, quien volvió a una actuación en vivo tras más de seis años alejada de los escenarios y reveló que está embarazada de su segundo bebé, sino que la colombiana Karol G cumplió su gran sueño de conocerla terminado el Super Bowl 2023 y quedó totalmente impactada con la calidad humana de la cantante de Barbados, ¿qué dijo sobre su encuentro? Aquí te lo contamos al detalle.

El show de medio tiempo (“Halftime Show”), del partido que ganaron los Kansas City Chiefs sobre los Philadelphia Eagles, fue un espectáculo repleto de los éxitos más sonados de su carrera musical y un invitado especial e inesperado sobre el escenario de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Y es que Rihanna lució su barriguita de embarazo y sorprendió no solo a la audiencia de Estados Unidos, sino de todo el mundo, con su impactante revelación, pues su familia con A$AP Rocky recibirá a un nuevo integrante en los próximos meses.

Karol G cumplió su sueño de conocer a Rihanna

En medio del revuelo mundial por su show de medio tiempo y la posterior confirmación de su embarazo, la cantante Karol G también hizo noticia al revelar que cumplió su sueño al conocer al icono de la música pop. Fue mediante su cuenta de Instagram en donde publicó una serie de fotografías y hasta un video muy divertido.

Durante la presentación de Rihanna, que duró casi 14 minutos, la artista urbana no dejó de gritar de emoción desde el State Farm Stadium de Glendale (Arizona).

“Como fan, ¡tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera! Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. Te amo”, escribió junto a una fotografía en la que ambas celebridades se abrazan, confesando así que vivió uno de los mejores momentos y que Rihanna fue muy amable con ella.

El outfit de Karol G en el Super Bowl

Para disfrutar de la final de fútbol americano en Estados Unidos, la “Bichota” combinó una blusa tipo ombliguera de color azul con un estampado rojo, una falda corta de tono café, unas botas del mismo color con tacón alto y una gorra naranja.

Karol G se mostró muy entusiasmada de disfrutar del show de Rihanna desde la tribuna del Super Bowl 2023. (Foto: @karolg / Instagram)

Para mostrarle a todos sus seguidores el look elegido, la cantante publicó un video en sus historias de Instagram al ritmo de la canción “Needed Me” de Rihanna donde desfiló y se mostró totalmente lista para el show con el que su artista favorita volvió a los escenarios, pues no se presentaba en uno desde los Premios Grammy de 2018. “Rihanna I’m fucking ready for you” (Rihanna estoy lista para ti), escribió en su publicación.

