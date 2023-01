Parece que fue ayer que Kate del Castillo y Sean Penn se reunieron con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en el Pueblo Mágico de Cosalá, pero en realidad ya pasaron ocho años. Como también es cierto es que la primera actriz no tiene gratos recuerdos de aquel encuentro y mucho meno de Sean Penn, a quien lo tildó de “deplorable traidor” por meterse a su cama con engaños.

En diálogo con la periodista María Antonieta Collins, para brindar detalles de la serie “Volver a caer”, Kate del Castillo expresó su deseo de participar en el proyecto de la compañía Marvel.

“Me encantaría… pues una nueva, yo quisiera ser la heroína mexicana, que les hace falta eh, una latina mexicana por ahí, heroína, estaría buenísimo, me encantan todas las cosas de acción, me divierten mucho”, indicó.

La primera actriz estaba calmada y de buenos ánimos, sin embargo, su reacción cambió cuando escuchó el nombre del ‘Chapo’ Guzmán, con quien la vincularon sentimentalmente y que la mantuvo sin poder visitar México por varios años.

“Lo único que me salva a mí es la verdad, y yo sé quién soy, sé qué mujer soy, sé en dónde la he regado, son decisiones que yo tomé, no me molesta en lo más mínimo de algo que yo decidí hacer y que va a estar en mi vida para siempre”, acotó.

Si la entrevista ya era tensa al mencionar a uno de los capos del narcotráfico en Latinoamérica, esta se volvió más cuando Del Castillo se refirió a Sean Penn como un ser “deplorable”.

“Me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡Qué deplorable!’, o sea, una persona deplorable”, puntualizó la actriz mexicana, quien afirmó que su peor error fue confiar en una persona que no conocía.

Por último, Kate sostuvo que todavía tiene miedo de regresar a México, pero no dejará de hacerlo porque allí está su verdadero hogar.

