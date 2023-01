Kate del Castillo es, probablemente, una de las actrices activas más importantes de la televisión y el cine, protagonizando telenovelas en México como “Muchachitas” (1991) o “Bajo la misma piel” (2003) y en Estados Unidos con “La reina del sur 3″.

Precisamente esta última ha causado polémica en Netflix debido al estreno incompleto de la tercera temporada, por lo que se espera que llegue a su final en Telemundo para que pueda ser emitida en su totalidad en la plataforma de streaming.

Y es que la celeb de México, que posee más de 30 años experiencia, ha llamado la atención por sus declaraciones, destacando los motivos por los que no quiere tener hijos ni adoptar o al revelar que, pese a las presiones, se negó a operar una parte de su cuerpo de la que se siente orgullosa.

LOS TATUAJES DE KATE DEL CASTILLO

La actriz mexicana ha expresado que es fanática de los tatuajes, aunque ha sabido limitarlos para poder interpretar sus papeles en el cine, además de que estos cuentan con un significado.

“Como soy actriz no me tatúo más, pero si no, si yo pudiera estaría toda tatuada, me encanta”, explicó Kate al revelar que no planeaba realizar otra grabación más en su piel.

La protagonista de "La reina del sur" tiene un tatuaje escondido en uno de sus brazos (Foto: Kate del Castillo / Instagram)

Los tatuajes de sus manos

En la mano derecha, Del Castillo tiene estampado el dibujo de dos dedos levantados con las palabra “Love” y “Life”, un recordatorio de dos elementos claves para la actriz, amor y vida”. A esos se suma una media luna dibujada muy cerca del diseño.

La mexicana se realizó un tatuaje en uno de sus pies (Foto: Kate del Castillo / Instagram)

La flecha y la pluma

En la parte interna del brazo izquierdo, la actriz posee una flecha y una pluma, las cuales son rodeadas por un hilo.

A este diseño se le suma un ramillete de flores, el más grande de los que posee, y que se ubica a la altura de su hombro, por lo que, casi siempre queda a la vista durante las galas y premiaciones.

Este es el curioso tatuaje que tiene la artista en el costado de su cuerpo (Foto: Kate del Castillo / Instagram)

El símbolo Pi

Durante su matrimonio con Aaron Díaz, la veterana actriz se tatuó el símbolo Pi, que representa la eternidad. Tras su separación, Kate decidió conservarlo, añadiendo otro muy cerca de su pecho con la inscripción “Here now” (“Aquí y ahora”).

Kate del Castillo se hizo un tatuaje. (Video: Instagram)

La libertad y la protección

Los ideales de la actriz también se han visto reflejados en sus tatuajes, pues lleva en el empeine del pie izquierdo la palabra “Libertad” en árabe, lo cual representa su independencia y rebeldía.

Adicionalmente, debajo del ombligo posee un tatuaje con diseño tribal, mientras que en la espalda baja lo complementa con una flor de loto y una importante leyenda. “Es un mandala, una cosa de protección que a mí me encanta”, explicó.