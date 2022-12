Por más de 30 años, Kate del Castillo ha sido una de las actrices más destacadas e influyentes de la televisión y el cine mexicano, protagonizando telenovelas, series y películas nacionales e internacionales, las cuales son emitidas en varios países e idiomas.

Y es que la celeb de México, que hace unas semanas fue la invitada especial del “NBC Universal Experience” en la CDMX, ha destacado gracias a sus roles protagónicos en “Muchachitas” (1991) o “Bajo la misma piel” (2003), su aparición como villana en “Bad Boys for Life” y su interpretación de “Teresa Mendoza” en las tres temporadas de “La reina del sur”.

Sin embargo, la carrera de la actriz de 50 años puedo ser totalmente diferente, tal como reveló recientemente en una entrevista, pero pese a las presiones, optó por destacar gracias a su talento y no por su apariencia física.

La actriz de "La Reina del Sur" ha sido parte de varias telenovelas (Foto: Kate del Castillo / Instagram)

LA OPERACIÓN A LA QUE SE NEGÓ KATE DEL CASTILLO

En más de una ocasión, los haters de la actriz mexicana han buscado atacarla con la apariencia de su nariz, la cual es más grande de lo que se permiten los cánones de belleza establecidos.

Lejos de sentirse afectada, la experimentada artista ha asegurado que es casi un sello personal. “Siempre quise ser diferente a todas, no igual a todas”, explicó en conversación con “Venga la alegría”.

De hecho, la hija de Eric del Castillo reveló que llegó a recibir presiones para que se someta a una rinoplastia o cualquier operación estética similar que le permita reducir su nariz.

“Yo sé que tengo una nariz grande, no una nariz perfecta que me quisieron operar todo el tiempo, me querían poner... Siempre me quisieron cambiar y yo nunca me dejé”, añadió.

Pese a esto, la artista decidió imponer su conocido temperamento y negarse a las intervenciones, aceptándose a sí misma y negándose a la operación.

“Dije: ‘Esto es lo que hay’... muchos también decían ‘si no enseñas, no vendes’, esa frase tan mexicana y machista”, se quejó.

Pese a haberse negado a cambiar algo tan suyo, la actriz admitió haber sentido inseguridad por las consecuencias que su decisión le podría traer a su carrera, pero pese a esto recibió el apoyo de su familia y se mantuvo firme.

“Inseguridades siempre hay, yo decía: ‘bueno, a lo mejor si no me cambio no voy a poder llegar a ser actriz’ porque me querían cambiar, pero entonces dije: ‘los que están mal son ellos no yo’, y gracias a Dios tengo una familia que siempre me ha apoyado”, destacó.