En medio de los rumores de supuesta infidelidad de su pareja Tristan Thompson, se conoce que la estrella del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’, Khloé Kardashian , decidió invertir en su futuro y el de su hija True y para eso cuenta con una gran aliada, su madre Kris Jenner. ¿Por qué sus planes inmobiliarios han robado la atención de todos a pesar del supuesto acercamiento del basquetbolista y Sydney Chase?. La respuesta está en una antigua mansión de Britney Spears.

Las celebridades se están construyendo dos casas en el mismo terreno en el que estaba la vivienda de la reina del pop antes de ser demolida. De esta manera, madre e hija vivirán una al lado de la otra en dos mansiones llenas de lujos y ubicadas en una zona exclusiva.

Khloé Kardashian, fundadora de ‘The Good American’ eligió el terreno ubicado en Hidden Hills, en California, donde estaba la mansión donde vivió Britney Spears entre 2011 y 2012, según publicó Daily Mail. La cantante pagaba 25 mil dólares al mes por su alquiler.

Cuando la intérprete de ‘Oops!... I Did It Again’ decidió mudarse, la propiedad fue demolida y ahora el espacio pertenece a las Kardashian. Según han informado diversos medios, pagaron en diciembre 37 millones de dólares.

Según publica ‘Just Jared’, ambas casas se vendieron el mismo día, el 11 de diciembre de 2020. La futura casa de Kris Jenner costó 20 millones y la de su famosa hija unos 17 millones.

“Khloé está vendiendo su casa y mudándose a una más grande”, dijo una fuente cercana a ‘E! News’ hace un par de meses. “Es una buena oportunidad para ella de obtener un buen beneficio. Pasó mucho tiempo remodelando, y la ha dejado muy bonita y está lista para vender. Tiene sentido para ella seguir adelante y ascender ahora mismo”.

Por el momento las casas están en proceso de construcción y, según revelan algunos medios, Khloé tendrá 8 dormitorios y 9 cuartos de baños, así como un garaje para 8 autos, sala de cine, gimnasio y hasta una casa de invitados. De la casa de su madre aún no se tienen mayores detalles.

En Hidden Hills, el nuevo barrio de Khloé Kardashian y Kris Jenner viven varios miembros de su famosa familia, como Kim Kardashian y Kendall Jenner, pero también muchos de sus amigos más cercanos.