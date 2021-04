La estrella de la NBA Tristan Thompson fue acusado nuevamente de haberle sido infiel a la estrella del reality de “Keeping up with the Kardashians”, Khloé Kardashian. Una mujer llamada Sydney Chase reveló haber mantenido un encuentro íntimo con el famoso basquetbolista a inicios del 2021. Pero, ¿Quién es la tercera en esta historia? Aquí te lo contamos.

“Estuvo bien. Hicimos de todo”, reveló Sydney Chase en el podcast “No Jumper” cuando fue preguntada por el jugador de los Boston Celtics, a quien Khloé Kardashian le dio una oportunidad para recuperar su amor. Chase adujo que el deportista canadiense le mintió sobre su estado sentimental.

Chase aseguró en la emisión del podcast que ella le consultó sobre cuál era su vínculo con la hija de Kris Jenner y él le aseguró que ya no mantenían una relación sentimental. “Me dijo que ya no estaba en una relación y sucedió. Hablamos y salimos varias veces”, recordó Chase sobre ese momento.

¿Qué dijo Khloé Kardashian?

Khloé Kardashian no habló directamente sobre la supuesta infidelidad de Tristan pero compartió una publicación críptica sobre “desperdiciar su vida” después de que la acusación se hiciera pública.

La celeb compartió una cita en sus Instagram Stories. “Ama tu maldita vida. Toma fotos de todo. Dile a la gente que los amas. Toma tu vida y conviértela en la mejor historia del mundo. No la desperdicies”, decía la publicación que publicó en su perfil de Instagram.

¿Quién es Sydney Chase?

Como la misma Sydney Chase afirma en su perfil oficial de Instagram y lo justifica con sus fotografías que sube a diario en su cuenta, es una modelo que ha prestado su figura para diferentes tipos de marcas de la industria de la moda, sobretodo fabricantes de ropas de baño, accesorios y lencería.

Como agrega Sydney en la descripción de su perfil, también cuenta con OnlyFans. En la plataforma que consiste en generar contenidos de pago para mayores de 18 años figura como @sydneychasexo y apenas ha conseguido 8 likes, lo que hace presumir que incursionó hace poco en la red social.

Además, la modelo de 23 años tiene más de 47.000 seguidores en su cuenta de Instagram y más de 28.000 en su TikTok, en donde en su último video compartido toca lo dicho en el podcast. “Esa vez me preguntaron por Tristan y revelé información privada. Por ello le pido disculpas”, se escucha decir.

