A inicios de abril, Khloé Kardashian causó gran revuelo en redes sociales luego que pusiera a todo su equipo personal a trabajar para eliminar todo rastro de una foto suya en bikini al borde de la piscina y casi un mes después impacta a sus seguidores mostrando su tonificado abdomen en medio de la polémica por una supuesta nueva infidelidad de su pareja Tristan Thompson. La estrella del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ reapareció para mostrarse más bella que nunca en plenos rumores sobre el basquetbolista y Sydney Chase.

La figura de los Boston Celtics de la NBA ha sido acusado nuevamente de traicionar a la madre de su hija True luego que la joven revelara en el podcast “No Jumper” que “estuvo bien. Hicimos de todo” y que este le mintió sobre su estado sentimental con una de las herederas de Kris Jenner. “Me dijo que ya no estaba en una relación y sucedió. Hablamos y salimos varias veces” a finales de 2020.

La respuesta de Khloé

Aunque la celebridad de 36 años no habló directamente sobre la supuesta infidelidad de Tristan Thompson, sí compartió una publicación críptica sobre “desperdiciar su vida” en Instagram Stories. “Ama tu maldita vida. Toma fotos de todo. Dile a la gente que los amas. Toma tu vida y conviértela en la mejor historia del mundo. No la desperdicies”, decía el emnsaje publicó en su perfil de Instagram.

Eso no fue todo, pues Khloé Kardashian quiso dejar en claro que está en un gran momento a nivel de negocios y usó su cuenta en Instagram para promocionar la nueva línea de su marca ‘Good American’ y su alianza con Ipsy mostrando un glamuroso bolso.

Alarde de su figura

Khloé Kardashian también quiso mostrar su tonificado abdomen en Instagram, luego del escándalo por eliminar una foto suya en bikini sin editar y asegurar, en esa oportunidad, que no fue fácil llegar a la figura que tiene actualmente, más aún cuando recibía críticas y hasta burlas por no “cumplir con los estándares de los demás sobre cómo debo lucir ha sido demasiado. ‘Khloé es la hermana gorda’. ‘Khloé es la hermana fea’. ‘Su padre no puede ser su verdadero padre porque tiene un aspecto muy diferente’” y revelara que las comparaciones con sus otras hermanas Kardashian-Jenner le causaron gran dolor.

El último fin de semana, la hermana de Kim Kardashian compartió parte de su rutina de belleza, los beneficios del colágeno y sus consejos para mantenerse en forma. En esta ocasión lo comentó mientras se preparaba una taza de café y promocionaba un producto de la compañía de bienestar de Nueva Zelanda Dose & Co, de la que ahora es embajadora y copropietaria.

Khloé Kardashian promocionó un producto con colágeno y su envidiable figura. (Foto: @khloekardashian / Instagram)

Khloé Kardashian se mostró con un sujetador Adidas y unos leggings a juego poco después de haberse despertado por la mañana. Ella le agregó el colágeno a su café para garantizar la belleza de su piel, cabello y uñas.