El romance entre la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ y el baterista de la banda ‘Blink-182’ está más sólido que nunca. Kourtney Kardashian y Travis Barker siguen disfrutando de su relación y el viernes 19 de marzo salieron a cenar a un restaurante de Malibú, California y, aunque se les veía muy relajados y felices, un detalle en la vestimenta de la famosa celebridad acaparó todas las miradas de los paparazzi y comentarios en redes sociales. Y es que la hermana de Kim Kardashian usó una playera de lo más llamativa, ¿por qué?

MÁS INFORMACIÓN | Kourtney Kardashian y Travis Barker: una sólida amistad que culminó en historia de amor

Kourtney, de 41 años, y Travis, de 45 llegaron hasta Nobu, el hot spot de sushi de las celebridades en Estados Unidos y ella se dejó ver vestida con un abrigo negro largo, pantalones cortos del mismo color y botas altas. El look lo complementaba una camiseta blanca que citaba la letra de la canción ‘Love Me’ que sacó la banda de punk rock The Queers en 1994.

“Golpéame, muérdeme, azótame, f-k me, como el cerdo sucio que soy. C-m sobre mis t-ts y diles que me amas. Entonces lárgate”, se lee.

El peculiar look de Kourtney Kardashian no pasó desapercibido en redes sociales donde más de uno opinó sobre el estampado de la playera y un usuario no dudó en escribir “pero Pepe Le Pew es demasiado para nuestra cultura”.

But Pepe Le Pew is too much for our culture https://t.co/FyhrIveqm1 — High Plains Drifter (@TempusFugitTX) March 21, 2021









Esta no es la primera vez que Kourtney Kardashian y Travis Barker visitan el restaurante Nobu en Malibú. En 2019 los amigos de toda la vida tuvieron una cena familiar en el mismo restaurante. Adicional a este recinto, se les vio a principios de semana en el lugar vegano Crossroads Kitchen de West Hollywood, en California.

Ambos oficializaron su relación en febrero, en el Día de San Valentín, con una romántica publicación en Instagram donde destacaban sus manos entrelazadas.

Kourtney Kardashian mantuvo un romance de 10 años con Scott Disick, padre de sus tres pequeños Mason (11), Penelope (8) y Reign (6). Por su parte, el baterista Travis Barker ha sido vecino de la estrella de televisión y cuando él aún estaba en una relación con su exesposa Shanna Moakler, sus hijos Landon Asher Barker (17) y Alabama Luella Barker (15) eran cercanos a los de Kourtney y Scott, además de haber aparecido en algunos episodios del reality de E!, ‘Keeping Up with the Kardashians’.