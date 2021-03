La socialité Kourtney Kardashian no solo mantiene una buena química con su expareja Scott Disick y una cercanía por el bien de sus tres hijos, sino que son grandes amigos. Así quedó demostrado en un adelanto de la temporada 20 del reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’ que está por estrenarse. En el video del programa de televisión se puede ver cómo le confiesa las razones del fin de su romance con Sofia Richie, a pesar que actualmente ella tiene una relación con Travis Barker, baterista de la recordada banda de los 90 y 2000 ‘Blink-182’, y él está con la actriz Amelia Hamlin, ¿qué le dijo sobre su pasada historia de amor?

“No lo sé, solo creo que la gente llega a nuestras vidas y piensa que tal vez es más fácil de lo que creen (...) Estar contigo o estar conmigo, pero es muy cierto que venimos con mucho equipaje”, reveló en el video .

En un momento del adelanto de KUWTK, Scott Disick reconoce que para ninguna pareja debe ser sencillo entender lo bien que se lleva con Kourtney Kardashian y lo cercanos que son a pesar de haber terminado hace muchos años, pero que “se ven, trabajan juntos y son amigos”.

“Cuando te encuentras por primera vez con alguien, todo el mundo está haciendo cambios y ‘Oh, haré cualquier cosa porque estoy tan feliz o tan enamorado y tan emocionado’ (...) Pero luego, cuando se asimila y se convierte en la vida real, es muy diferente”, reflexionó el diseñador de la marca Talentless.

La escena entre Kourtney Kardashian y Scott Disick fue grabada antes que ella confirmara su actual romance con Travis Barker. (Foto: captura YouTube)

La importancia de Kourtney en su vida

Scott Disick también dejó afirmó mirando a Kourtney Kardashian que “siempre he tenido claro que mi prioridad han sido mis hijos, mi vida con ellos. Incluso dije que cuidarte es una de mis prioridades”.

Tras esto, el modelo hizo una confesión que explicar por qué su relación con Sofia Richie (22) llegó a su fin: “La verdad es que cualquiera que salga con alguien se sentirá descuidado cuando su pareja pasa más tiempo con su ex que con ellos”.

Disick calificó a su expareja como “una auténtica luchadora” y le dijo a Kourtney: “No sé si vamos a envejecer simplemente viajando por el mundo con los niños, viviendo a una casa más abajo o juntos en algún momento”.

La fundadora de Possh no le respondió a su expareja, pero sí aplaudió su relación de co-paternidad. “Bueno, creo que es genial que podamos hacer eso con los niños y a los niños les gusta, me encanta (...) Y creo que tenemos que ser respetuosos con nuestra relación y hacer sacrificios por eso, si eso significa mucho para ti”, agregó Kourtney.

La famosa hermana de Kim Kardashian mantuvo un romance de 10 años con el padre de sus tres pequeños Mason (11), Penelope (8) y Reign (6) y su separación fue muy comentada y hasta incluida en el reality ‘Keeping Up With the Kardashians’. Luego ella se dio una oportunidad con el modelo Bendjima Younes, con quien terminó en 2019 y tras casi tres años de soltería ha vuelto a encontrar el amor con el músico Travis Barker. Por su parte, Scott Disick se separó el año pasado de su exnovia Sofia Richie y usó el Día de San Valentín para hacer público su romance con la actriz de 19 años Amelia Gray Hamlin, hija de Lisa Rinna de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ y Harry Hamlin.