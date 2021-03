Más feliz que nunca. Kourtney Kardashian , la estrella del programa de televisión ‘Keeping Up with the Kardashians’, vive uno de sus momentos más plenos junto a Travis Barker, baterista de la recordada banda ‘Blink-182’. Desde que hicieron oficial su relación, la hermana de Kim Kardashian ha compartido en Instagram ciertos detalles de su romance, pero son sus personas más cercanas quienes han dejado en claro que esta historia de amor está triunfando gracias a la amistad que construyeron a lo largo de los años.

La celebridad de 41 años mantuvo un romance de 10 años con Scott Disick, padre de sus tres pequeños Mason (11), Penelope (8) y Reign (6). Su separación fue muy comentada y hasta incluida en el reality. Luego ella se dio una oportunidad con el modelo Bendjima Younes, con quien terminó en 2019 y tras casi tres años de soltería ha vuelto a encontrar el amor con el músico, quien no era un desconocido en su vida.

Y es que el baterista de 45 años ha sido vecino de la estrella de televisión y cuando él aún estaba en una relación con su exesposa Shanna Moakler, sus hijos Landon Asher Barker (17) y Alabama Luella Barker (15) eran cercanos a los de Kourtney y Scott, además de haber aparecido en algunos episodios del reality de E!, ‘Keeping Up with the Kardashians’.

El camino a la felicidad

La relación entre Kourtney Kardashian y Travis Barker atraviesa su mejor momento. Así lo reveló en exclusiva una fuente cercana a la mayor de la familia Kardashian-Jenner.

“Él siempre quiso salir con ella, pero ella lo ignoraba y seguían teniendo una amistad (...) Su relación va bien y Travis la ha tratado como a una reina. Él quiere hacer todo con ella y está muy emocionado con la relación. Va muy bien y los hijos de Travis aman a Kourtney”, comentó a E! News.

La fuente también aseguró que “ella está muy feliz y se está divirtiendo mucho. Están planeando algunas escapadas más juntos en los próximos meses. Kourt también está ayudando a Travis en su línea de bienestar, y a él le encanta escuchar su opinión sobre el proyecto”.

En la publicación también se detalla que una persona cercana a Travis Barker agregó que esta historia de amor es el resultado de la sólida base que la pareja construyó a lo largo de los años. “Kourtney y Travis se han respetado mutuamente durante años, lo que ha llevado a esto”, explica el individuo.

Kourtney Kardashian y Travis Barker de Blink 182 hicieron oficial su relación con un anuncio en redes sociales. (Foto: @kourtneykardash / Instagram)

Romance oficializado

Kourtney Kardashian y Travis Barker se dieron una oportunidad en diciembre y los rumores de una posible relación entre ambos se intensificaron en enero cuando los dos postearon imágenes del mismo lugar, aunque nunca revelaron que en verdad estaban juntos en la propiedad de Kris Jenner en Palm Spring.

El 16 de febrero compartieron en Instagram una foto de sus manos entrelazadas para confirmar su relación. Luego, el 27 de febrero, ella mostró unas fotografías en un estudio de música y su pareja no dudó en también ponerlas en su cuenta oficial, dejando en claro que están juntos en todo momento y disfrutando de su compañía.