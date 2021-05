El 2021 es un año especial para Kourtney Kardashian , pues la estrella del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ confirmó su romance con Travis Barker, baterista de la banda ‘Blink-182’. El romance va de la mejor manera y adicional a las fotografías que vienen compartiendo en Instagram donde destaca la pasión de ambos, en los últimos días lo rumores de una posible boda han cobrado fuerza. Mientras se especula sobre los detalles del matrimonio, la hermana de Kim Kardashian decidió jugar realizándose un cambio de look y pasó a tener cabello morado.

La fundadora de ‘Poosh’ de 42 años probó un popular filtro de Instagram que revolucionó las redes sociales y compartió en Instagram Stories su nuevo peinado. Así dejó atrás, por un momento, su cabello oscuro natural para darle la bienvenida al púrpura. Y es que todo indica que solo fue un cambio instantáneo para cautivar a sus seguidores.

Esta no ha sido la única publicación mientras se arreglaba el cabello, pues se mostró en su ‘feed’ con una camiseta de la banda The Cure, la misma que usó para probar el filtro morado. Su novio Travis Baker comentó la publicación con tres emojis de corazón negro, que usa siempre para su pareja.

Kourtney Kardashian jugó con los filtros de redes sociales para sorprender a sus seguidores. (Foto: @kourtneykardash / Instagram)

¿Planes de boda?

Los rumores de que Kourtney Kardashian y Travis Barker estaban saliendo se hicieron más fuertes en diciembre de 2020 y febrero fue el mes elegido para confirmar la relación con una declaración de amor en redes sociales. En el Día de San Valentín compartieron una imagen de sus manos entrelazadas.

Para el cumpleaños de la celebridad, el músico le llenó la casa de sus flores favoritas y compartieron imágenes llenas de pasión, algo que no hacían usualmente. Luego vinieron los viajes familiares, por lo que los medios estadounidenses ya indican que las campanas de boda pueden sonar muy pronto.

Fuentes del círculo cercano de la pareja han empezado a hablar de planes de boda y aseguran que Kourtney Kardashian no había estado tan enamorada de alguien desde hace años.

“Kourtney no había sentido algo así por un hombre en una larga temporada, y ve un futuro de por vida junto a Travis”, ha explicado un confidente al portal de noticias Entertainment Tonight.

La misma fuente agregó que “la familia de Kourtney adora a Travis y además todos son conscientes de que ella es más feliz que nunca. Los niños (Penelope, Mason y Reign) lo están llevando genial y eso ha facilitado, sin duda, las cosas para ellos”.

De concretarse la boda, esta sería la primera vez que la hermana de Kim Kardashian se case. Ella tiene tres hijos con Scott Disick, mientras que Travis Barker es padre de Alabama Luella y Landon Asher junto a la modelo Shanna Moakle.