En su último vídeo de TikTok, Selena Gómez en redes sociales se hizo un laminado de cejas, y compartió a través de Instagram Stories que se aplicó sobre el vello de la ceja demasiado por accidente. Poco después la integrante del clan Kardashian, Kylie Jenner subía un selfie mostrando sus cejas con la frase “¿Fue un accidente?”, además de una captura de pantalla de una videollamada con Hailey Bieber mostrando esa parte, generando una nueva polémica entre ambas.

Después de estas publicaciones los fans de Selena se han echado encima de la empresaria, a la que han tachado de hacer bullying a la actriz y reirse de ella. TikTok se ha llenado de comentarios y vídeos contra la Kardashian que no ha tardado en desmentir que se tratase de algo en contra de Gomez.

“Esto está teniendo alcance. No he tenido nada contra Selena nunca y no he visto sus posts de las cejas. Estáis haciendo un problema de la nada. Esto es una tontería”, se ha defendido Jenner.

Negó haberse burlado

En ese sentido, portales de espectáculos como el perfil ‘@devotedly.yours’ analizaron el tema en video, en donde minutos después la empresaria se encargaría de comentar con la aclaración del caso, negando rotundamente haberse burlado de Selena.

“Esto está alcanzando. ¡Ninguna sombra hacia Selena nunca y no vi las publicaciones de sus cejas! Ustedes están haciendo algo de la nada. esto es una tontería”, escribió Jenner para luego ser respaldada por la misma artista.

“De acuerdo @kyliejenner. Todo es innecesario. ¡Soy fan de Kylie!”, posteó también entre los comentarios la ex pareja de Justin Bieber poniéndole de esta manera, punto final a la polémica suscitada.