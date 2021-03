La pandemia a causa del COVID-19 ha puesto en jaque a todo el mundo y a golpeado la economía de muchas personas que los ha llevado a trabajar en cosas muy diferentes a sus profesiones. Esto ha pasado con diversos actores mexicanos y ahora ha sido el turno del cantante Raúl Sandoval, el ex integrante de “La Academia”.

Debido a la crisis que se vive en la industria del entretenimiento, el artista ha tenido que trabajar en otro rubro para poder generar dinero y mantener a su familia. Esto ha hecho que Raúl madure mucho más rápido y piense en diversos negocios alejados de los reflectores.

Durante una entrevista con el programa “De primera mano”, el artista ha revelado que durante mucho tiempo siempre pensó en que la música no debía ser su única fuente de ingreso, así que durante esta pandemia decidió embarcarse en un nuevo negocio.

“Siempre he tratado de poner los huevos en diferentes canastas, he tratado que (el canto) no sea la única entrada (de dinero). Entre movimientos y cosas, de repente cobro algo que se me debía”.

EL NUEVO NEGOCIO DE RAÚL SANDOVAL

Raúl Sandoval se hizo conocido tras su participación en el programa “La Academia” y desde ese momento empezó su carrera musical con mucho éxito, sin embargo, con la llegada de la pandemia, el artista ha tenido que cambiar de rubro totalmente.

“Me empecé a mover en otras cosas, en el negocio del papel vendiéndole a algunas empresas papel higiénico y servitoallas, de una empresa muy grande de un amigo”, reveló.

Además, Sandoval señaló que ha vendido algunos artículos personales: “Tengo una moto que es un lujo y está parada, no la uso, y dije: ‘La voy a vender’ y cositas así; a veces nos llenamos de cosas que no necesitamos y estamos paralizados con eso, entonces hay que aprender a sacar lo que no”.

“La gente siempre va a criticar y va a hablar de acuerdo a su interior. La gente va a aplaudir y hablar con amor, si tiene en su interior amor. La gente va a escupir y hablar mal si lo que hay dentro es putrefacto. Porque lo único que somos es un espejo para todos y todos son un espejo para nosotros”, agregó sobre las criticas que han recibido algunas celebridades que, por la crisis, han tenido que hacer otras actividades.