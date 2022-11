Luego que Cassandra Sánchez de Lamadrid se luciera sonriente junto a Deyvis Orosco tras las imágenes del cantante en un sauna donde ofrecen “masaje tántrico con final feliz”, Magaly Medina decidió enviarle un fuerte mensaje a la hija de su examiga Jéssica Newton.

La conductora de espectáculos cuestionó duramente al ‘Bomboncito de la cumbia’ al considerar que no está respetando su compromiso al preferir irse a un sauna durante 11 horas que disfrutar tiempo con su familia.

“Las risitas deben ser de la boca para afuera porque yo mujer, así el hombre no haya hecho nada dentro del sauna, pero que se quede, ya que para de gira y no tiene mucho tiempo para su familia como quisiera, pero ¿te vas 11 horas a pasarlo en un sauna donde hay masajes con finales felices?”, criticó la ‘Urraca’.

Magaly Medina volvió a poner en duda la felicidad de la pareja debido a que aún no han anunciado planes de boda, pese a que han pasado dos años desde que se comprometieron.

“Eso es una cuestión de respeto y consideración a la otra persona. No te rías tanto porque él no está respetando el compromiso. ¿El doble anillo que le ha dado significará respeto? A veces los anillos no significan nada, el compromiso viene más allá de lo que el hombre te pueda dar físicamente”, agregó.

¿Qué mostró Magaly Medina?

El último lunes 7 de noviembre, la conductora de televisión presentó un informe que evidencia que el cantante Deyvis Orosco estuvo casi 11 horas en el interior del sauna ‘Thai Club Spa’, en San Isidro, donde se brinda el servicio de “masaje tántrico con final feliz”.

Un reportero de “Magaly TV: La Firme” entrevistó a una trabajadora del sauna, quien explicó que algunos clientes pueden ingresar sin necesidad de presentar su DNI. Otra empleada del local indicó que también se brindan servicios de “masaje tántrico” por el precio de 400 soles y “si el cliente desea un final feliz”, el costo aumenta a 600 soles.

