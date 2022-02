Magaly Medina se refirió a la lluvia de críticas que recibió Ricardo Mendoza, conductor de “Hablando huevadas” y “Complétala”, por una “broma” que realizó sobre la agresión sexual que sufrió una niña.

La presentadora aclaró que el comediante debería tener más responsabilidad para emitir sus “bromas”, pero ello no significa que censuren su espacio en YouTube.

“Hay gente que piden que los censuren, que los saquen y que los enjuicie y que los boten del país. Siempre hay un montón de voces que se indignan y quieren ir a lavar banderas. Tampoco me araño así, soy comunicadora y trabajo en un medio de comunicación hace muchos años y no me parece. La censura no es el remedio para nada”, señaló.

“Hay un público que le gusta ese tipo de contenido y tampoco vamos a prohibirlo, pero eso sí, tampoco vamos a permitir que se pasen de la raya y de los límites, donde se carcajean de algo realmente aberrante e indigno”, sentenció.

¿Por qué Ricardo Mendoza, comediante de “Hablando Huevadas” y “Complétala”, es criticado en redes sociales?

Ricardo Mendoza, presentador de “Hablando Huevadas”, se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales por hacer una “broma” sobre la agresión sexual que sufrió una niña.

La “broma” que realizó el comediante fue durante una edición del programa de YouTube “Complétala”, donde Mendoza comparte roles de conducción con Norka Gaspar.

Norka contó en su programa online que ella fue testigo de la agresión sexual que sufrió una menor de edad en un transporte público. Lejos de indignarse por este testimonio, al comediante Ricardo Mendoza se le ocurrió hacer una “broma” al respecto.

Tras darse cuenta de su error público, el comediante decidió pedir disculpas, pero fue demasiado tarde. “Maldito hijo de p*ta, si nos estás mirando, gracias por vernos... Pero el chiste es muy bueno, pero está mal. Quiero pedir perdón desde acá”, dijo Mendoza.

Ricardo Mendoza de ‘Hablando Hueva...’ es criticado por bromear con agresión sexual contra una niña

VIDEO RECOMENDADO