Magaly Medina sorprendió a propios y extraños al reconocer la trayectoria de Rodrigo González, con quien ha protagonizado diversos enfrentamientos en los últimos meses luego de poner fin a su relación amical.

La conductora de espectáculos dejó atrás las rencillas con el popular ‘Peluchín’ y decidió incluirlo en el recuento especial de aniversario que presentó, este 1 de noviembre, en su programa “Magaly TV: La Firme”.

“Recordemos aquellos raps que se nos ocurrió hacer en este programa con María Pía, Mario Hart, con el mismísimo Rodrigo González cuando lo recibimos como una estrella, es cierto, porque lo es, en otro programa y en otro canal”, señaló la ‘Urraca’.

Magaly Medina recordó así el reto de improvisación que hizo con el conductor de “Amor y Fuego” cuando puso fin a su vínculo laboral con Latina en el año 2020.

“Aquí en mi equipo la gente me reclama que hacías tu pauta mirando mi programa, qué pena que ya no sigamos compitiendo y justo ahora que la estamos rompiendo. Tu programa lo veíamos aquí todos juntos y también veíamos que no pasabas de los 7 puntos”, se le oye cantar a la pelirroja a lo que Rodrigo González le responde: “Amiga querida, así es como te quiero, y no haciendo el ridículo en un noticiero. Te veo más tranquila sin tanta tensión, aprovecha antes que vuelva yo a la televisión”.

Magaly Medina también aprovechó la oportunidad para aclarar que ella no vetó a ‘Peluchín’ en ATV y que son los ejecutivos del canal los que toman las decisiones.

“Yo no le cierro las puertas a nadie, ¿saben por qué? porque no es mi canal. Este canal tiene dueño, hay ejecutivos que deciden las pautas. Acá yo soy solo una empleada, una empleada a la que querrán mientras les dé audiencia”, acotó.

