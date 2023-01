La final del Miss Universo 2022 y cómo se coronó a R’Bonney Gabriel continúa trayendo cola y generando toda clase de reacciones alrededor del mundo. Una de las voces más fuertes y experimentadas es la de María Celeste Arrarás, quien criticó el hecho de que en este certamen “debe ganar la más bella y en esta ocasión ese no fue el caso”. Tras lo dicho sobre la Miss USA y su victoria, el show ‘En casa con Telemundo’ hizo eco de la publicación de la periodista, algo que no fue de su agrado pues sintió que “tergiversaron” sus comentarios. Aquí los detalles de su gran sorpresa tras ver la emisión del programa.

Tras la gala del 14 de enero, quien fuera figura de ‘Al rojo vivo’ indicó que había sido jueza del evento en dos oportunidades y sabía que “debemos escoger a la más bella del grupo, a la que cuando entre en un lugar haga voltear todas las miradas. Por supuesto que el saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes”.

Agregó también que entre las 5 finalistas del Miss Universo 2022 había un puñado que reunía todo eso y “era mucho más bonitas” que R’Bonney Gabriel.

Lo que dijeron en ‘En casa con Telemundo’

Los comentarios de María Celeste Arrarás no tardaron en convertirse en titulares en diversas partes del mundo y en el espacio conducido por Ana Jurka y Carlos Adyan no dejaron de opinar al respecto; sin embargo, la periodista no quedó a gusto con la forma en la que abordaron el tema en el programa de televisión, ¿qué pasó?

“Estoy sorprendida tras escuchar que en el show ‘En casa con Telemundo’ me criticaron y tergiversaron mis comentarios sobre la elección del concurso de Miss Universo”, expresó desde su perfil de Instagram.

Ahí no quedó todo pues María Celeste Arrarás agregó “que el presentador de ese programa, por quien siempre he sentido un gran aprecio, diga que yo ataqué de una manera fea a la ganadora es un disparate. Simplemente me limité a decir que no ganó la más bella del certamen -algo con lo que millones de personas están de acuerdo”.

María Celeste Arrarás utilizó sus redes sociales para mostrar su incomodidad ante lo dicho en el show 'En casa con Telemundo' . (Foto: @mariacelestearraras / Instagram)

No atacó a Myrka Dellanos

La periodista también mostró su incomodidad luego que se dejara entrever que sus comentarios fueron un ataque a la función de Myrka Dellanos como jueza del Miss Universo.

“No sé cómo alguien en su sano juicio puede concluir que mis comentarios sobre el certamen van dirigidos a criticar la participación de Myrka en el concurso. Nunca he sido de medias tintas, ni de indirectas y si tuviese algo que decir lo haría con nombre y apellido y ese no fue el caso. Además nunca atacaría públicamente a alguien a quien considero mi buena amiga y de cuyos triunfos me alegro de sobremanera”, aclaró.

También agregó que no buscó atacar a Telemundo ni afirmar que hubo un fraude “ni una conspiración para no elegir a Venezuela o República Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores”.

