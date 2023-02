Luego que borrara todas las fotos de su perfil en Instagram y se desataran los rumores de infidelidad por parte de Machine Gun Kelly, la actriz Megan Fox decidió retornar a su cuenta para aclarar que no hubo engaño por parte del cantante y dejar las cosas claras. Ahora que se sabe que su guitarrista Sophie Lloyd no fue la tercera en discordia, ¿cuál es la situación actual de la pareja y por qué hizo la publicación inicial que desató la polémica?

Antes del Super Bowl, la figura de “Transformers” de 36 años compartió una selfie con un mensaje que muchos interpretaron como una posible infidelidad del rapero e intérprete de ‘Bloody Valentine’, cuyo nombre real es Colson Baker, y surgieron las sospechas de que había tenido un romance con la mujer que forma parte de su banda. Fox desactivó su cuenta el pasado domingo 12 de febrero hasta que volvió a usarla una semana después.

“No hubo interferencia de una tercera persona en esta relación de ningún tipo. Eso incluye, entre otros, humanos reales, DM’s, bots de IA o demonios (...) Aunque odio robarles de sus extrañas noticias sin fundamento que ChatGPT habría escrito con mucha más precisión, necesitan dejar esta historia morir y dejar en paz a tantas personas inocentes”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por qué desató los rumores de infidelidad

Una fuente que está familiarizada tanto con Fox como con Kelly le dijo a People que la actriz inicialmente sospechó que algo andaba mal y reaccionó emocionada.

“Ella ahora ha publicado que no hubo trampa, pero inicialmente pensó que sí y ahora está retrocediendo un poco (...) Definitivamente estaba insinuando una infidelidad con su primera publicación. Se arrepiente de haberlo hecho tan público, pero estaba realmente molesta en ese momento”, explicó.

A principios de febrero, Megan Fox subió una publicación que insinuaba una posible separación con Machine Gun Kelly. (Foto: Getty Images)

Y es que Megan Fox publicó una serie de fotos de ella misma y un video de un sobre quemándose en una hoguera. Lo subtituló con letras del álbum ‘Lemonade’ de Beyoncé de 2016: “Puedes saborear la deshonestidad / está en tu aliento”.

Pero fue en la sección de comentarios donde una fan sugirió que Kelly le fue infiel y escribió: “Probablemente se puso con Sophie” y la actriz bromeó respondiéndole que “tal vez me encontré con Sophie” junto con un emoji de un fuego.

El informante detalló que “su relación es loca e intensa, pero no sería sorprendente si volvieran a estar juntos por completo al final de la semana”, aunque “todavía no están en un buen lugar” en este momento.

¿Qué pasó con Megan Fox y Machine Gun Kelly?

Según se supo, la celebridad estaba “muy molesta” con Machine Gun Kelly después de una pelea durante el fin de semana del Super Bowl y que no se hablaban. “No han cancelado oficialmente el compromiso, pero Megan se quitó el anillo”, agregó el informante a People y señaló que si bien la pareja “tuvo problemas en el pasado, las cosas parecen bastante serias esta vez”.

Por el momento se sabe que estarían acudiendo a terapia de pareja para salvar la relación que se inició cuando se conocieron en el set del thriller independiente ‘Midnight in the Switchgrass’ en marzo de 2020 y confirmaron su relación en julio de ese año. El intérprete de ‘I Think I’m OK’ luego le propuso matrimonio en enero de 2022.

Síguenos en nuestras redes sociales: