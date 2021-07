El 1 de julio se dio uno de los reencuentros más esperados del Reino Unido en el día en que la princesa Diana de Gales hubiera cumplido 60 años. Sus hijos Enrique de Sussex y Guillermo de Cambridge dejaron de lado el distanciamiento que tuvieron en los últimos meses, tras la polémica entrevista de su hermano frente a Oprah Winfrey, y se mostraron sonrientes, cercanos y sin dejar en evidencia la supuesta enemistad. En aquella visita, Meghan de Sussex no estuvo presente pues recientemente dio a luz a Lilibet Diana Mountbatten-Windsor; sin embargo, un próximo evento puede marcar el reencuentro de la exactriz con la familia real británica a cuyos miembros no ve desde marzo de 2020.

Según publicó Daily Mail, para septiembre se planea un nuevo homenaje a Lady Di y las posibilidades de que Meghan Markle acuda son altas. La publicación indica que puede acompañar a su esposo a la ciudad del Támesis para el acto al que también acudirían los otros familiares de la reina Isabel II del Reino Unido que no estuvieron presentes en la inauguración de la estatua en los jardines de Kensington, como Catalina de Cambridge o Carlos de Gales.

Una fuente le dijo a The Sun que durante el reciente viaje del hijo menor no se habían celebrado ‘conversaciones de paz’ entre los hermanos, pero que podrían ser posibles en septiembre. “Es un paso adelante, pero este no era el momento ni el lugar (...) Septiembre es una fecha señalada para una celebración más extensa de la estatua, y Harry querrá volver”, dijeron.

Los príncipes Guillermo de Cambridge y Enrique de Sussex durante el homenaje a su madre, la princesa Diana de Gales. (Foto: AFP)

Tensa y distante relación

La última vez que Meghan de Sussex compartió un evento oficial con los miembros de la familia real británica fue durante la celebración del Día de la Commonwealth en 2020, en la abadía de Westminster. En aquella ocasión se despidieron oficialmente de sus cargos en la realeza y se mudaron a Estados Unidos junto a su hijo Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Meses después llegó la polémica entrevista que concedieron los duques de Sussex a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey en la que hablaron del supuesto racismo y cuestionamientos al color de piel de su hijo mayor, su experiencia dentro de la familia, la relación con los Windsor, entre otros temas.

De concretarse la visita de Meghan de Sussex al Reino Unido, ella acudiría con sus hijos Archie Harrison y Lilibet Diana y sería la oportunidad perfecta para que la familia real británica conozcan en persona a la niña que este domingo 4 de julio cumple su primer mes.

Guillermo de Cambridge y Enrique de Sussex compartieron sonrisas, cercanía y hasta bromas. (Foto: AFP)

Acercamiento con Guillermo

El 1 de julio, el futuro heredero al trono británico y el duque de Sussex se dejaron ver con una gran sonrisa, ciertos gestos de complicidad y hasta bromas durante el homenaje a su madre, Diana de Gales, en los jardines del palacio de Kensington. Stewart Pearce, amigo personal de la princesa, aseguró que este reencuentro alivió las discrepancias de Guillermo de Cambridge y el príncipe Harry.

“Yo no creo que hayan tenido una pelea tan grande como se ha venido diciendo, no creo que haya enemistad o rivalidad como tal. Ha habido ligeros desacuerdos, por supuesto, pero sinceramente: ¿quién no tiene diferencias con su hermano? Creo que todo se ha sacado de quicio y se ha dramatizado en exceso. Yo los noté a ambos muy relajados y a gusto el uno con el otro”, indicó a Us Weekly.

Tras la entrevista a Oprah Winfrey, Enrique de Sussex sí ha viajado al Reino Unido. Lo hizo en abril para despedirse de su abuelo Felipe de Edimburgo en el funeral del duque. El nuevo viaje se dio a finales de junio y, aunque estuvo muy pocos días en Frogmore Cottage y dejó Reino Unido para regresar a Montecito, volvió a ver a su hermano y se espera que pronto sea Meghan de Sussex la que visite a la familia de su esposo.