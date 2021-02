La controversia no deja de estar detrás de las acciones de Meghan de Sussex y su familia con Enrique de Sussex. En las últimas horas se conoció que la duquesa borró su nombre de pila del acta de nacimiento de su hijo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, quien nació el 6 de mayo de 2019. Tras la nueva polémica de los Duques de Sussex difundida en diversos medios, un comunicado confirmó la verdad y cuál es la participación de la Familia Real Británica, liderada por la reina Isabel II.

La modificación en el certificado de nacimiento se realizó hace casi año y medio, 30 días después de la llegada del bebé, solo que recién se hace público. Según publicó el diario ‘The Sun’ con una copia del documento, el registro se realizó el 17 de mayo de 2019 y se varió el 6 de junio de ese año. Inicialmente la exactriz figuraba como ‘Rachel Meghan, Su Alteza Real la Duquesa de Sussex’ y pasó a simplemente ‘Su Alteza Real la Duquesa de Sussex’.

El hijo de Carlos de Inglaterra también agregó “Príncipe” al documento para completar su título de “Su Alteza Real el Príncipe Henry Charles Albert David, Duque de Sussex”.

La verdad detrás del cambio

Ante las diversas reacciones que empezaron a darse en redes sociales, un portavoz de la duquesa de Sussex explicó que el cambio en la partida de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, séptimo en la línea de sucesión al trono, fue hecho por Palacio. Además, se hizo énfasis en que resulta “ofensivo” pensar que ella quería que su nombre desapareciera de dichos documentos de su hijo Archie.

“El cambio de nombre en los documentos públicos en 2019 fue dictado por altos funcionarios del Palacio. Esto no fue solicitado por Meghan, la duquesa de Sussex ni por el duque de Sussex (...) Este tabloide de Reino Unido y el carnaval de los llamados ‘expertos’ eligió engañosamente convertir esto en un calculado ‘desaire’ familiar y sugerir que, extrañamente, ella querría no tener su nombre en el certificado de nacimiento de su hijo, o cualquier otro documento legal, sería ridículo si no fuera ofensivo. Están sucediendo muchas cosas en el mundo; centrémonos en eso en lugar de crear clickbait”, declaró un portavoz de la duquesa.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor, que cumplirá 2 años en mayo de 2021, es el séptimo en la línea de sucesión al trono. (Foto: AFP)

Los registros de la Familia Real Británica

Las especulaciones tras la modificación incluyeron que este era un desaire de la pareja a los duques Cambridge, quienes sí incluyeron el nombre de Kate Middleton en los certificados de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis.

Otras voces consideran que fue un deseo del príncipe Harry de igualar a su madre Diana de Gales quien aparece en las partidas de nacimiento de sus hijos como “Su Alteza Real la Princesa de Gales”.

Según recoge ‘Hola’, la experta en la Familia Real Británica, Ingrid Seward, afirma que “eliminar el nombre de pila es extraordinario, señal tal vez de que Harry y Meghan querían hacer algo muy diferente con respecto al príncipe William y Kate”.

Actualmente, Meghan de Sussex, de 39 años, y su esposo Enrique de Sussex, de 36, hijo del príncipe Carlos de Inglaterra, residen en Estados Unidos y no han regresado a Reino Unido desde hace 10 meses tras lo que se denominó el ‘Megxit’ y su decisión se retirarse de la Familia Real Británica.

Se espera que el príncipe Harry regrese a su país natal para el cumpleaños número 100 de su abuelo, el príncipe Phillip, a principios del mes de junio y que Meghan Markle permanezca en su casa de Los Ángeles con su hijo Archie. Además, se espera que esté en Reino Unido en julio cuando sea la inauguración de la estatua en memoria de Diana que él y William encargaron dentro del Palacio de Kensington, donde viven hoy los duques de Cambridge con sus hijos.