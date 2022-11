Melissa Paredes volvió a lucirse en la octava gala de “El Gran Show” derrochando sensualidad por la pista de baile. Previo a su presentación, la actriz se tomó unos minutos para agradecerle a Gisela Valcárcel por su regreso a la televisión peruana.

La ex de Rodrigo Cuba se mostró agradecida con la ‘Señito’ por su retorno a las pantallas, lo que hizo que muchos piensen que podría regresar como conductora de “América Hoy” tras más de un año de su polémica salida luego de ser ampayada con Anthony Aranda.

“Hoy aprovecho esta oportunidad maravillosa porque he vuelto a la televisión gracias a ti. Estoy muy agradecida sinceramente, ya te lo he dicho, pero me gusta decirlo otra vez porque siento que ayer empezó una nueva etapa en mi vida y para adelante”, señaló la protagonista de “Ojitos Hechiceros”.

Por su parte, Gisela Valcárcel dejó en claro que ella solo había sido una mediadora. “Lo que es de uno nadie se lo puede quitar y yo solamente he sido un vehículo para que tu estés con nosotros”, respondió la rubia.

¿Qué pasó en la séptima gala de El Gran Show?

Milena Zárate y Gino Pesaressi fueron presentados como los nuevos participantes de “El Gran Show” el último sábado 12 de noviembre. Ambos llegaron a la pista de baile en busca de la ansiada copa en medio de las críticas de sus demás compañeros.

En su primera presentación en el reality, Gino Pesaressi se llevó los mejores pasos de la noche al igual que Melissa Paredes. Situación muy diferente ocurrió con Leysi Suárez y Giuliana Rengifo, quienes cayeron en sentencia tras obtener el menor puntaje del jurado.

