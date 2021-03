Hace unos años Natalia Téllez y Christopher Uckermann hacían suspirar a sus seguidores con la historia de amor que vivían, sin embargo, no todo fue color de rosa para la conductora de “Netas divinas”. Hace unos días, la también actriz, recordó con tristeza que el ex integrante de RBD le fue infiel.

Téllez contó que la experiencia de noviazgo que tuvo con el cantante fue bonita, pero también una de las más dolorosas en su vida por diferentes cosas, y una de ellas es porque se hizo una exposición mediática muy dolorosa de las razones por las que se acabó su relación y entre ellas se habló de una infidelidad por parte de él.

Hace unos días en una emisión del programa de Unicable, Natalia Téllez aseguró que estaba devastada cuando se enteró de la infidelidad de Christopher Uckermann.

¿QUÉ PASÓ ENTRE NATALIA TÉLLEZ Y CHRISTOPER UCKERMANN?

Natalia Téllez se caracteriza por su sinceridad al hablar de su vida privada. En esta ocasión, la conductora recordó en el programa Netas Divinas su relación sentimental con Christopher Uckermann y relató lo complicado que fue lidiar con su ruptura amorosa tras enterarse que el artista le había sido infiel.

“A mí me pasó que cuando corté con Christopher (Uckermann). Yo estaba hecha mierda, fue un cuerno espantoso. Yo iba al foro de ‘Hoy’ y le conté a Martha (Figueroa), pues éramos amigas, y a Yordi (Rosado), que producía contigo. Me acuerdo que Yordi me llamó y me dijo: ‘Va a salir lo de Christopher, ¿no lo quieres decir tú? y yo en pendeja: ‘No, no’”, contó Natalia Téllez.

La conductora señaló que se arrepintió de no haber dado a conocer ella misma su ruptura con el actor, pues después comenzaron a circular varios rumores entre la prensa.

“Estaba dolida, pensé que si pasaba el tiempo ya no iba a salir. No sé que pensé. Yordi me dijo: ‘Nath si tú lo dices, tú un poco controlas el primer golpe, tú dices la información, lo que hiciste tú con tu respuesta, cuando te nombren y salga, va a estar tu versión de las cosas. Yo no dije nada y obviamente acabó saliendo la nota peor, revolcada”, aseguró.

Natalia Téllez y Christopher Uckermann acabaron por una infidelidad por parte del cantante (Foto: Agencias)

¿ANA SERRADILLA FUE LA MANZANA DE LA DISCORDIA?

Pocas semanas después de haber anunciado el final de su noviazgo con Natalia Téllez, Christopher Uckermann se dejó ver en público con su nueva pareja: la actriz Ana Serradilla.

La estrella mexicana, quien es ocho años mayor que el ex RBD se mostro muy feliz al lado de Uckermann y sin duda, vivieron una intensa historia de amor en 2016.