Nuevos detalles respecto a la salud de Carmen Salina salen a la luz. Jorge Nieto, ahijado y amigo cercano a la reconocida actriz, informó que el derrame cerebral provocó “daños irreversibles” y es probable que ya no despierte.

“El derrame tiene daños irreversibles, efectivamente fue en el tallo cerebral, lamentablemente lo que es la función del organismo del cuerpo del despertar es la más afectada (…) El que tome consciencia esa es la más dañada, ya no va a despertar, es lo que nos están informando”, dijo a la periodista Azucena Uresti respecto a los diagnósticos de los tres neurólogos que han valorado el caso.

Nieto explicó que los médicos que la han observado coinciden en que en el lugar donde surgió el derrame, en el tallo, no es una zona operable. “Nos han dicho los especialistas que ya no va a despertar. Es inoperable; donde fue la afectación no se puede operar”, expresó.

A pesar del diagnóstico, los especialistas dijeron a la familia que puede suceder “un milagro”, pues sus órganos funcionan de manera normal.

“Dicen que el cuerpo es muy juguetón en el sentido de que da una cosa y a la mera hora sale con otra, pero son algunos daños que reflejan esta tomografía, no hay más daños hasta el momento (…) La sonda que se le colocó estaba llena, eso indica que sus órganos están en perfectas condiciones (…) Ella está respirando por sí sola con ventilador artificial de apoyo”, acotó.

A través de la cuenta oficial de Instagram, la familia de Carmen Salinas dejó un mensaje para sus fieles seguidores.

“A nombre de la familia Salinas Lozano, les extendemos la invitación para que nos acompañen a la misa que se oficiará para pedir por la pronta recuperación de nuestra querida primera actriz Carmen Salinas. Les compartimos la liga. La ceremonia iniciará en punto del mediodía”, se lee en el reciente post.

