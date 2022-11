Natalia Salas y su pareja, Sergio Coloma, visitaron el set de “Magaly TV: La Firme” para dar detalles de la lucha que ha emprendido la actriz tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

Durante la entrevista, el ingeniero agrícola contó los difíciles momentos que afrontó la exconductora de “América Hoy” cuando recibió la noticia de que le habían detectado la enfermedad oncológica.

“A mí nunca se me pasó por la mente la palabra muerte, a ella sí. Salió de la ducha y se puso a llorar y me dijo ‘no me quiero morir’, yo le dije ‘no te vas a morir’”, narró Sergio.

En otro momento, la pareja de la recordada Andrea Aguirre de “Al Fondo Hay Sitio” reconoció que, aunque trata de ser el soporte emocional, él también se ha quebrado varias veces debido a este complicado momento que atraviesa la actriz.

“Yo he llorado solo y con ella, el día que entró a la operación yo estaba a punto de derrumbarme, pero vi a su mamá llorando y me recompuse. Luego me fui a una esquina y me puse a llorar”, añadió.

Se rapan el cabello:

El pasado 1 de noviembre, Natalia Salas compartió emotivas imágenes del momento en que decidió raparse la cabeza con ayuda del padre de su hijo, esto tras recibir su primera quimioterapia.

Luego de quitarle su rojiza cabellera, Sergio Coloma sorprendió a Natalia Salas al pasar la máquina también por su cabeza como gesto solidario hacia la actriz en medio de su lucha contra el cáncer.

VIDEO RECOMENDADO:

Carlos Cacho piensa que Giuliana Rengifo debió irse de ‘El gran show’

Carlos Cacho habla sobre presentación de Giuliana Rengifo