La noticia del compromiso de la modelo Paris Hilton con su novio Carter Reum dio la vuelta al mundo en cuestión de horas el último 17 de febrero. Y es que hizo oficial la pedida de mano en su cumpleaños número 40 y si bien ya se sabe que el mágico momento se dio en una isla privada y ambos vestían de blanco, poco se ha hablado del impresionante anillo que luce la celebridad y que tiene el costo de dos millones de dólares.

Su pareja es un exitoso empresario que también ronda los 40 años y que le pidió ser su esposa el pasado fin de semana, aprovechando el Día de San Valentín para que la popular influencer dijera ‘sí acepto’. Todo sucedió en un evento privado en el que también estuvieron Nicky Hilton, Barron Hilton II y Courtney Reum, hermanos de los futuros esposos.

Paris Hilton y Carter Reum, que mantienen una relación de hace poco más de un año, eligieron el color blanco para su fiesta de compromiso y ella lució un espectacular vestido con escote cruzado, manga larga abullonada y falda con abertura en la pierna, de la firma Retrofete y con valor de más de mil euros, según su página web.

“Cuando encuentras a tu alma gemela, no solo lo sabes. Lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita, y para mi cumpleaños, él organizó un viaje especial a un paraíso tropical. Mientras íbamos a cenar, Carter me llevó a una cabaña adornada con flores y se dejó caer sobre una rodilla. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie con quien prefiera pasar para siempre”, escribió la estrella de ‘The Simple Life’ en su cuenta de Instagram.

La modelo Paris Hilton compartió en su página web fotos exclusivas de su mágica pedida de mano. (Foto: parishilton.com)

El anillo del ‘sí’

Como en toda celebración de compromiso, el anillo es otro gran protagonista y el de la famosa celebridad fue diseñado exclusivamente para ella por Jean Dousset, el bisnieto del célebre relojero Louis Cartier.

El afamado diseñador de joyas en West Hollywood, California, preparó la pieza con un diamante tallado y cuyo valor ronda, según explicó Daily Mail, los dos millones de dólares. El anillo de Paris Hilton es el único que existe y una edición especial.

Según el sitio web de Paris Hilton, donde compartió mayores detalles de su romántica pedida de mano, Jean Dousset se inspiró en la capital de Francia (que da nombre a la propia Paris), pues el anillo tiene guiños clásicos con estilo Art Nouveau. Además, la gema cuenta con una forma que recuerda al techo del Grand Palais de los Campos Elíseos.

Otro detalle que se roba todas las miradas es la piedra central, una talla esmeralda de entre 15 y 20 quilates. Además, cerca de ella hay diamantes a cada lado del anillo.

Gracias a las características que la socialité difundió en su página web, Denis Stepansky, fundador y propietario de ItsHot Diamond Jewelry and Watches, explicó a Daily Mail que el anillo tiene un costo de dos millones de dólares.

Esta es la cuarta vez que Paris Hilton se compromete en matrimonio. Ya lo hizo antes con el modelo Jason Shaw en el año 2002, el heredero y productor Paris Latsis iba a ir al altar con ella en 2005 y luego se volvió a comprometer con el actor Chris Zylka en 2018. Todas estas relaciones fueros fallidas y hoy piensa en compartir su vida con Carter Reum.

Paris Hilton no es solo una millonaria heredera, sino la dueño de un imperio de perfumes, ropa para perros, decoración y hasta un hotel de Malvinas.