Fey es una de las cantantes de pop mexicano más reconocidas en Latinoamérica. La artista alcanzó gran popularidad en los años 90 con canciones “Media Naranja” y esto la llevó a llegar llegar a los primeros lugares de las listas de la industria musical, sin embargo, durante varios años su edad fue todo un misterio.

Era evidente que la carrera musical de la cantante inició cuando era muy joven, así que siempre la cuestionaban por su edad, ya que ella siempre decía que tenía 17 años, pero muchos aseguraron que en realidad tenia 20 años.

Tras varios años de esta polémica, Fey habló sobre este tema en una entrevista en La Saga, pero recientemente en La entrevista con Yordi Rosado , la cantante fue cuestionada nuevamente sobre este tema y contó la historia detrás de toda esta incógnita.

¿QUÉ DIJO FEY SOBRE ESTA POLÉMICA POR SU EDAD?

Actualmente Fey tiene 47 años y decidió contar por qué siempre la cuestionaban por su edad y la razón por la que al principió de su carrera tuvo quitarse unos cuantos años.

“Fue una menzada, cuando haces entrevistas llegan con un papel y ponen los puntos como el nombre de la gira, del disco, entre otros. A alguien que te entrevista no tiene que saber ni como te llamas ni cuantos años tienes, ni nada”, respondió Fey.

La cantante comentó que la primera vez que tuvo que mentir sobre su edad fue en una entrevista en la que al entrevistador le hicieron creer que ella tenía 17 años.

“En Sony fue mi primera entrevista y me presentan a alguien y empieza: ‘Bueno Fey, pues a tu corta edad, a los 17 años’ y mi cara es de: ‘¿Cómo que 17? Yo tengo 21’”, recordó la cantante.

A pesar de esto, las personas con las que trabaja Fey le explicaron que era mejor que mintiera sobre su edad por mercadotecnia.

“Voltea y le dicen: ‘No, no, tiene 17’ y de ahí me explicaron que pusieron eso por los adolescentes, me echaron un rollo. Era mercadotecnia para ellos porque para qué me iban a poner de 20 si aún sonaba a adolescente”, añadió.

Finalmente, Fey mencionó que toma con gracia que aún le pregunten sobre la razón por la que mintió al principio de su carrera.

“Me da risa y me sigue dando risa que les preocupara eso y si soy cantante me preocupa que me digan que era pésimo el show y que no canto, ahí me muero de la vergüenza, pero la edad era absurdo”.

VIDEO RECOMENDADO

Tefi Valenzuela habla por primera vez ante la prensa de México

Tefi Valenzuela habla por primera vez ante la prensa de México | OJO