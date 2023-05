Los más futboleros mostraron su asombro en el momento del juramento y la bendición que ha hecho el arzobispo de Canterbury. En una de las partes más emotivas del acto ha sonado una pieza musical cuyo inicio recordó al himno de la Champions League. La pregunta era obvia: ¿Ha sonado la famosa melodía en la coronación del rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido?

Con el avance de la melodía se ha podido comprobar que el inicio es la única relación entre la obra y el himno de la máxima competición futbolística europea. Sí, es bastante similar, al punto que confundió a más de un usuario en las redes sociales. Pero como ocurre con la ceremonia de coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camila del Reino Unido, ningún detalle se deja al azar.

Burnley fan King Charles playing Champions League theme at his Coronation 🙌👑⚽️ @MenInBlazers #OneTrueKing



pic.twitter.com/sGLF96hXOf — English Bob 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@EnglishBob1) May 6, 2023

La obra original que ha sonado en la abadía de Westminster es ‘Zadok the Priest’ del compositor alemán Georg Friedich Haendel, una composición que suele sonar en las coronaciones de los reyes del Reino Unido desde la de Jorge II en 1727. La obra que se ha prestado a confusión se basa en un pasaje bíblico, en el de la coronación de Zadok, por lo que la inspiración es bastante clara.

La música está pensada para ese momento exacto en el que el nuevo monarca británico es ungido con los óleos. Mientras tiene lugar este acto, que en pantalla no se ha podido ver al ser tapado con unos biombos, en toda la abadía de Westminster renosaba la música de uno de los compositores más destacados de la historia. Haendel y su ‘Zadok the Priest’ no han faltado a la tradición inglesa.